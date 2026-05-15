Sanremo: esiti negativi dei prelievi Arpal, divieto di balneazione nella zona di Valle Armea

A seguito degli esiti negativi dei prelievi Arpal, è stata emessa l’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione per il tratto di litorale che si estende tra il deposito di sabbie e ghiaie in via Al Mare e la foce del torrente Armea. Il provvedimento arriva dopo la comunicazione di ARPAL relativa ai campioni prelevati il 14 maggio 2026, che hanno evidenziato un forte superamento dei parametri microbiologici. In particolare:

Escherichia coli oltre 2000 MPN/100 ml (limite 500);

oltre 2000 MPN/100 ml (limite 500); Enterococchi intestinali 2900 MPN/100 ml (limite 200).

Alla luce dei dati, il Sindaco ha firmato l’ordinanza per tutelare la salute pubblica, in base alla normativa nazionale e regionale sulle acque di balneazione.

Il divieto riguarda il tratto di litorale compreso tra il deposito di sabbie e ghiaie di via Al Mare e la foce del torrente. Il provvedimento resterà in vigore fino a revoca, in attesa di nuovi controlli che attestino il rientro dei valori nei limiti di legge.

Il Comune ha disposto l’immediata installazione dei cartelli di divieto presso la Spiaggia Libera Armea Levante e la comunicazione del provvedimento a Prefettura, Regione, Ministero della Salute, ASL, Capitaneria di Porto e altri enti competenti.