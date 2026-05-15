Sanremo, 42enne precipitato da un terrazzo: ipotesi tentato omicidio contro due connazionali vittima, indagini in corso

A distanza di settimane dal grave episodio avvenuto in via Pietro Agosti, a Sanremo, emergono nuovi sviluppi investigativi. Il 42enne sudamericano precipitato da un terrazzo nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso era stato soccorso in condizioni critiche e trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure tramite elisoccorso. Fin da subito le sue condizioni erano apparse estremamente gravi.

Secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, gli agenti del Commissariato di Sanremo, coordinati dalla Procura, avrebbero delineato un quadro più complesso rispetto all’ipotesi iniziale di incidente o gesto volontario. Le indagini avrebbero infatti portato a ipotizzare il reato di tentato omicidio nei confronti di due persone: un uomo e una donna, entrambi connazionali della vittima. Gli inquirenti ritengono che il 42enne possa essere stato spinto o comunque coinvolto in una violenta aggressione culminata nella caduta.

La posizione dei due sospettati è al vaglio degli investigatori, che stanno ricostruendo nel dettaglio la dinamica dei fatti attraverso testimonianze, rilievi della Polizia Scientifica e ulteriori accertamenti tecnici. Al momento, l’inchiesta prosegue nel massimo riserbo e nessuna conclusione definitiva è stata ancora formalizzata.