Libeccio furioso sull’Imperiese: raffiche oltre i 100 km/h, numerosi interventi di messa in sicurezza (Foto)

Il libeccio soffia con veemenza sulla provincia di Imperia: come annunciavano le previsioni un’intensa ondata di vento ha colpito il territorio, con raffiche particolarmente forti lungo tutta la costa e nell’entroterra. I dati rilevati dalle stazioni meteo indicano picchi significativi soprattutto a Ventimiglia, dove poco prima delle 16 si è registrata una raffica massima di 105,12 km/h. Valori elevati anche a Imperia (94,68 km/h alle 15.30), Sanremo (78,84 km/h alle 15.50), Diano Marina (59,04 km/h alle 14.30) e Dolceacqua (56,88 km/h alle 13.40).

La situazione diventa evidente mentre si è fuori di casa, con raffiche improvvise tali da far perdere l'equilibrio alle persone, oltre che a spostare oggetti anche di discrete dimensioni, come bidoni della spazzatura vuoti, e il tutto è ancora più ravvisabile a bordo dei veicoli, specie se a due ruote, che diventano più difficilmente controllabili. Le forti folate hanno provocato numerosi interventi di messa in sicurezza sul territorio. A Sanremo si segnalano intonaci pericolanti in via Margotti, mentre a Imperia una grondaia instabile ha richiesto verifiche in via Carducci.

Il vento ha causato anche disagi alla viabilità: a Poggi il telo di un camion è stato strappato e trascinato dall’autostrada fino alla strada sottostante, mentre a Camporosso è stato divelto un cartello pubblicitario. Diversi interventi hanno riguardato lamiere e alberi pericolanti, in particolare a Vallecrosia. A Diano Marina è stato necessario il taglio di un albero lungo l’Aurelia, mentre un altro intervento simile si è reso necessario in strada Bardellini a Imperia. La situazione resta monitorata, con i vigili del fuoco impegnati in più punti della provincia per garantire la sicurezza e ripristinare le condizioni di normalità.

Anche il mare in queste ore risulta particolarmente agitato, anche se almeno per il momento la guardia costiera locale non segnala casi di intervento: le onde continuano comunque a infrangersi con veemenza sugli scogli. La situazione dovrebbe rimanere costante per l'intera giornata di oggi, andando a scemare in serata per un miglioramento costante nei prossimi giorni, già a partire da sabato.