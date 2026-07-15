Notte di ricerche a Triora, giovane si allontana da casa: mobilitazione dei Vigili del Fuoco, poi il lieto fine

Una notte di apprensione a Triora, dove è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per le ricerche di una giovane che si era allontanata spontaneamente dalla propria abitazione, facendo perdere temporaneamente le proprie tracce. L'allarme è scattato nelle ore serali, quando la mancata reperibilità della ragazza ha spinto i familiari a chiedere aiuto, facendo partire la macchina dei soccorsi. Le operazioni di ricerca si sono concentrate nell'area del paese e nelle zone circostanti, con i Vigili del Fuoco impegnati nelle verifiche del territorio per individuare la giovane nel più breve tempo possibile.

Fortunatamente, dopo alcune ore di ricerche, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. La ragazza è stata infatti ritrovata in buone condizioni di salute, ponendo fine alle preoccupazioni di familiari e soccorritori. «La giovane è stata ritrovata e sta bene», è quanto trapela al termine delle operazioni, che si sono concluse con esito positivo. L'episodio si è così risolto senza conseguenze, dopo una notte caratterizzata dalla mobilitazione dei soccorritori e dall'apprensione della comunità locale, che ha seguito con attenzione l'evolversi della situazione fino al rassicurante epilogo.