Sanremo, incendio di sterpaglie in via Duca degli Abruzzi: fiamme domate in pochi minuti, nessun rischio per case e persone

Momenti di apprensione, intorno alle 12.30, in via Duca degli Abruzzi a Sanremo, dove si è sviluppato un incendio di sterpaglie in un'area inizialmente molto vicina ad alcune abitazioni. La presenza delle fiamme ha destato preoccupazione tra i residenti, ma il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di contenere e spegnere il rogo nel giro di pochi minuti, evitando che l'incendio potesse propagarsi alla vegetazione circostante o raggiungere le case. La situazione è stata rapidamente riportata sotto controllo e non si sono registrati danni né conseguenze per le persone.

L'episodio rappresenta un ulteriore richiamo alla prudenza in un periodo caratterizzato da temperature elevate e condizioni che favoriscono l'innesco e la rapida propagazione degli incendi. Al termine dell'intervento, le autorità hanno rinnovato la raccomandazione a cittadini e proprietari di terreni di non effettuare abbruciamenti o altre operazioni che possano provocare l'accensione di fiamme. Il caldo intenso di questi giorni, infatti, aumenta sensibilmente il rischio di incendi anche a partire da piccoli focolai, rendendo fondamentale adottare comportamenti responsabili per tutelare il territorio e garantire la sicurezza della popolazione.