Caldo in aumento anche nell'Imperiese: picchi oltre i 32 gradi nell'entroterra, ma lontani dalle grandi città

L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia continua a far parlare di sé, soprattutto per i valori estremi registrati nelle grandi città della Pianura Padana e del Centro-Sud. Anche la provincia di Imperia, però, sta vivendo giornate caratterizzate da temperature decisamente elevate, seppur lontane dai picchi superiori ai 35-38 gradi che stanno mettendo sotto pressione le aree metropolitane del Paese. Secondo il bollettino emesso da Arpal, il promontorio di origine subtropicale si sta nuovamente consolidando sul Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità e sole e favorendo un nuovo aumento termico tra oggi e domani.

In provincia di Imperia il caldo si farà sentire soprattutto nelle vallate interne. Le previsioni indicano per oggi temperature massime fino a 33 gradi a Pieve di Teco, mentre sulla costa Imperia dovrebbe attestarsi intorno ai 30 gradi con minime comprese tra 25 e 26 gradi. Anche domani il quadro resterà pressoché invariato, con valori massimi ancora vicini ai 33 gradi nell'entroterra e temperature elevate lungo il litorale. Arpal segnala inoltre un disagio fisiologico da caldo fino a moderato, esteso alle zone costiere liguri. I dati rilevati nelle ultime ore confermano come il caldo sia già ben presente anche nel Ponente. Le temperature più elevate sono state registrate a Rocchetta Nervina con 32,8 gradi, seguita da Dolceacqua con 32,7, Borgomaro con 32,1 e Dolcedo con 32,0. Hanno sfiorato i 32 gradi anche Ventimiglia e Airole, entrambe con massime di 31,9 gradi. Sulla costa i valori risultano più contenuti grazie all'effetto mitigatore del mare, ma le minime restano particolarmente alte: Sanremo ha registrato una minima di 26 gradi, Imperia di 24,8 e Ventimiglia oltre i 24 gradi, segno di notti ancora decisamente calde.

Per quanto riguarda il tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso fino a mercoledì, con soltanto il passaggio di qualche velatura e brezze costiere generalmente deboli. Il mare resterà poco mosso o quasi calmo. Da giovedì potrebbero aumentare le nubi alte, mentre venerdì è attesa nuvolosità più irregolare. Un primo possibile cambiamento del quadro meteorologico viene indicato per sabato, quando Arpal non esclude la possibilità di qualche rovescio.

In sintesi, l'Imperiese continuerà a fare i conti con temperature estive pienamente sopra la media percepita, ma senza raggiungere i livelli eccezionali che stanno interessando molte grandi città italiane. Il consiglio resta quello di limitare l'esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, mantenersi adeguatamente idratati e prestare particolare attenzione alle persone più fragili, soprattutto lungo la fascia costiera dove il caldo sarà accompagnato da tassi di umidità significativi.