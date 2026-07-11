Sanremo: windsurfista in difficoltà al largo di Caponero salvato dai bagnini, encomio dell'associazione che finanzia il servizio

Attimi di apprensione, oggi intorno alle 13.30, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Marina di Caponero Beach, dove un uomo di circa 60 anni è stato tratto in salvo dopo essere finito in difficoltà mentre praticava windsurf. A causare l'emergenza è stata la rottura della vela, avvenuta mentre il mare era particolarmente grosso, circostanza che ha impedito al surfista di governare l'attrezzatura e di rientrare autonomamente verso la riva. La situazione è stata immediatamente notata dagli assistenti bagnanti in servizio, che sono intervenuti senza perdere tempo.

I bagnini si sono tuffati in mare, raggiungendo l'uomo e riportandolo in sicurezza grazie a un intervento coordinato anche con il personale rimasto sulla spiaggia. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni non semplici, proprio a causa del moto ondoso sostenuto. Una volta concluso il recupero, sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera, che ha completato le verifiche del caso.

Il servizio di assistenza alla balneazione di Marina di Caponero Beach è interamente finanziato dall'associazione "Amici di Caponero", che ha assunto sei assistenti bagnanti. Il personale si alterna su turni, garantendo la copertura sette giorni su sette, dalle 8 alle 19. Gli operatori sono dotati di radio e sono formati per il BLS (Basic Life Support), elementi che hanno contribuito alla tempestività e all'efficacia dell'intervento odierno.

Al termine del soccorso, il presidente dell'associazione, Salvatore Russo, ha voluto esprimere pubblicamente il proprio apprezzamento nei confronti degli assistenti bagnanti. "Desidero rivolgere un encomio ai nostri bagnini per la professionalità, il coraggio e la prontezza dimostrati durante questo intervento. Il loro lavoro quotidiano rappresenta una garanzia fondamentale per la sicurezza di chi frequenta il mare e il salvataggio di oggi ne è un'ulteriore conferma."