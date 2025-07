Ventimiglia: bimbo scomparso dal camping di Latte, in corso le ricerche anche con i droni e le unità cinofile

Stavano montando la tenda per iniziare la loro vacanza al camping ‘Por la mar’ di Latte, frazione di Ventimiglia quando, improvvisamente, si sono accorti che il figlio non c’era più. Lo hanno chiamato a gran voce ma, purtroppo, non lo hanno trovato. Il piccolo, di origine orientale (al momento non si conosce la nazionalità) soffre di autismo e non è escluso che si sia nascosto da qualche parte per gioco.

Il fatto è accaduto intorno alle 19.30 e, poco dopo, insieme ai responsabili del camping, i genitori hanno avvisato i Carabinieri. E’ scattata la macchina dei soccorsi e, sul posto sono intervenuti diversi militari dell’Arma, insieme a poliziotti, Vigili del Fuoco, uomini della Protezione Civile e diversi volontari per un totale di juna trentina di uomini.

I pompieri stanno facendo arrivare anche i droni e le unità cinofile ma, al momento e nonostante le ricerche in corso, del bimbo non si hanno tracce. Il piccolo ha una maglietta bianca ed un pantaloncino verde. Chiunque lo vede può chiamare il 3331352239.