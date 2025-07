Lieto fine a Ventimiglia, ritrovato il bimbo scomparso a Latte: comunità in festa (Foto e video)

Lieto fine a Ventimiglia. E' stato ritrovato vivo il bambino scomparso a Latte venerdì sera dal campeggio “Por la Mar”. Con un applauso scrosciante la comunità ha ringraziato tutte le forze dell'ordine e i volontari impegnati nella ricerca, andata a buon fine, del piccolo bimbo di cinque anni. Al loro passaggio molti cittadini hanno urlato: "Complimenti!", "Bravi" e "Grazie!".

Una vicenda, che ha tenuto con il fiato sospeso la città di confine per quasi quaranta ore, che si è conclusa positivamente quando una squadra della Protezione Civile Riviera dei Fiori di Pompeiana questa mattina, verso le 9, ha ritrovato il bambino in una zona boschiva impervia.

"E' una giornata fantastica per Ventimiglia" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Sono stati momenti di apprensione. E' stata una grande prova di forza, un dispiegamento importante di uomini in divisa e di volontari che non hanno mai mollato, non si sono mai arresti in questi giorni, hanno fatto bene a perseverare".

Dopo la pioggia improvvisa è uscito il sole e finalmente si è potuto respirare un clima di serenità e felicità tra i volontari e gli uomini e le donne dei carabinieri, della polizia, dei vigili del fuoco, dell'associazione nazionale carabinieri, della guardia di finanza, della polizia locale, della protezione civile, della Capitaneria di porto, dei sommozzatori, delle pubbliche assistenze e del soccorso alpino speleologico che non hanno mai smesso di cercare, sia di giorno che di notte con apprensione e determinazione, anche con l'ausilio dei cani molecolari, delle telecamere, degli elicotteri e dei droni.