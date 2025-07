Ventimiglia: ritrovamento del piccolo Allen, parla l'uomo che lo ha visto venerdì sera "L'ho portato giù, poi mi è scappato"

Nel corso della conferenza stampa organizzata in Prefettura con le forze dell’ordine ed i soccorritori che hanno trovato questa mattina il piccolo Allen, scomparso venerdì sera dal camping ‘Por la mar’ di Latte a Ventimiglia, non sono arrivate risposte in merito all’uomo che, nel corso della giornata di ieri, è stato ascoltato dai Carabinieri come persona informata dei fatti (ma mai indagato) e al quale è stata sequestrata l’auto, una Uno Bianca.

Questa mattina l’uomo ha reso alcune dichiarazioni ai media, raccontando la sua versione dei fatti di venerdì sera: “Ho accompagnato il ragazzo – ha detto – una volta arrivato nella mia villa. L’ho accompagnato giù in strada, pensando di fare la cosa giusta. Mi ha tirato chiamando ‘Papà’ e solo dopo mi sono reso conto che era autistico ma è scappato via. Dopo due ore ho capito cosa era successo. Ieri mi hanno torchiato per bene e non sono stati certo momenti facili. Ora capisco situazioni simili a queste”.