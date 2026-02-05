 / Cronaca

Cronaca | 05 febbraio 2026, 07:46

Incidente a Vallecrosia, soccorsi in azione in via Colonnello Aprosio: disagi alla viabilità

Sul posto automedica, ambulanza e carabinieri

Incidente a Vallecrosia, soccorsi in azione in via Colonnello Aprosio: disagi alla viabilità

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina, a Vallecrosia per un incidente stradale verificatosi in via Colonnello Aprosio, nei pressi della stazione ferroviaria, sembrerebbe per un pedone investito.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Rossa di Bordighera e i carabinieri.

Per consentire in totale sicurezza i soccorsi il traffico è stato momentaneamente bloccato e, di conseguenza, si sono creati rallentamenti in entrambe le direzioni di marcia. Il ferito è stato soccorso e poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium