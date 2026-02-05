Auto a fuoco nella notte in via Dante Alighieri a Sanremo, l’incendio è scoppiato intorno alle due (Foto)

Auto a fuoco, questa notte alle 2 in via Dante Alighieri, nei pressi del civico 25. Le fiamme hanno distrutto totalmente una Ford Fiesta che era stata parcheggiata nella popolosa via di Sanremo. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le auto e gli scooter parcheggiati vicino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di via San Francesco. Le fiamme sono state spente anche il mezzo ha subito danni particolarmente importanti. Sul posto sono presenti alcune telecamere private che potrebbero aiutare gli inquirenti nelle indagini per risalire alle cause del rogo.