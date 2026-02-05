 / Cronaca

Cronaca | 05 febbraio 2026, 07:05

Auto a fuoco nella notte in via Dante Alighieri a Sanremo, l’incendio è scoppiato intorno alle due (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco ma danni ingenti al mezzo parcheggiato

Auto a fuoco, questa notte alle 2 in via Dante Alighieri, nei pressi del civico 25. Le fiamme hanno distrutto totalmente una Ford Fiesta che era stata parcheggiata nella popolosa via di Sanremo. Fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto le auto e gli scooter parcheggiati vicino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di via San Francesco. Le fiamme sono state spente anche il mezzo ha subito danni particolarmente importanti. Sul posto sono presenti alcune telecamere private che potrebbero aiutare gli inquirenti nelle indagini per risalire alle cause del rogo.

Carlo Alessi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium