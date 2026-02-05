Sanremo: frazione di Borello al buio da mesi, illuminazione pubblica a singhiozzo e cresce la paura dei furti nelle abitazioni

Da questa estate la zona di Borello vive una situazione sempre più difficile legata al malfunzionamento dell’illuminazione pubblica, che risulta intermittente e soggetta a continui guasti. I lampioni, secondo le segnalazioni dei cittadini “vanno e vengono, si bruciano spesso e dopo gli interventi tornano a non funzionare nel giro di pochi giorni”.

I residenti raccontano di aver contattato più volte la Dea, società incaricata della manutenzione, ma gli interventi arriverebbero dopo mesi o, quando avvengono in tempi più brevi, si rivelerebbero inefficaci. “Continuiamo a fare segnalazioni, anche tramite l’associazione di San Romolo, ma ormai non viene più nessuno e non riceviamo alcun riscontro”, spiegano con crescente esasperazione. La situazione preoccupa ancora di più perché nelle ultime settimane si sono verificati furti in abitazione in zone limitrofe. Anche se Borello non è stata direttamente colpita, il timore è forte. “Stare al buio è pericoloso: l’assenza di illuminazione può invogliare i ladri ad approfittarne”, sottolineano i cittadini.

Oltre al tema della sicurezza, resta anche quello della vivibilità e del decoro urbano, compromessi da una rete di illuminazione che non garantisce continuità. I residenti chiedono ora che chi di dovere intervenga con urgenza, affinché i guasti vengano risolti in modo definitivo e non temporaneo. La speranza è che, attraverso questa segnalazione pubblica, le istituzioni e i responsabili del servizio prendano finalmente a cuore il problema e restituiscano luce – e tranquillità – a Borello.