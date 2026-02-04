Bordighera, muro instabile in strada Giambranca: area interdetta al transito

Muro instabile in strada Giambranca a Bordighera, scattano così limitazioni alla circolazione stradale. Lo stabilisce un'ordinanza emessa dalla polizia locale ritenuto necessario adottare opportuni provvedimenti atti a scongiurare rischi per la pubblica e privata incolumità, nonché garantire la necessaria sicurezza del traffico veicolare e pedonale, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Da oggi, il 4 febbraio, sino al termine della messa in sicurezza vi sarà, perciò, l’interdizione temporanea al transito, sia veicolare che pedonale, su strada Giambranca mediante la posa di adeguati sistemi di dissuasione, in quanto, vista la nota dell’ufficio tecnico comunale, il muro di contenimento non garantisce le essenziali condizioni di sicurezza e di tenuta alla spinta del terreno.

La viabilità alternativa per l’accesso alla strada avverrà nella bretella posta più a valle. I contravventori saranno puniti a norma di legge.