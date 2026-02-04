Controllore aggredito in centro: identificato uno degli autori, denunciato per violenza e droga e spaccio

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Imperia, sono intervenuti lunedì scorso nel centro cittadino a per l’aggressione di un controllore della linea di autobus cittadina, libero dal servizio. L’uomo ha riferito di essere stato riconosciuto da due soggetti stranieri come “il controllore che il giorno precedente li aveva fatti scendere dall’autobus perché privi di regolare biglietto”. Per questo motivo, i due lo avrebbero avvicinato e aggredito con schiaffi e pugni.

L’immediato intervento della Volante ha consentito di identificare uno degli autori dell’aggressione, accompagnato negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, gli agenti hanno acquisito e analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, dalle quali è emersa in maniera inequivocabile la responsabilità del soggetto nei confronti del controllore. Nel corso dei controlli, l’uomo è stato inoltre trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Per i fatti descritti, il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.