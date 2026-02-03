 / Cronaca

Notte di precipitazioni: maltempo in attenuazione sul Nord Ovest ma neve abbondante nell’entroterra e piogge intense senza criticità

Ultimo passaggio perturbato tra Piemonte e Liguria: fiumi in crescita ma sotto soglia, atteso un miglioramento da Ponente

Monesi e Piaggia imbiancate questa mattina

Sta transitando l’ultimo spezzone della perturbazione che, da ieri, sta colpendo tutto il Nord Ovest. Le zone più ‘battute’ dal passaggio nuvoloso sono sicuramente quelle del basso Piemonte e dell’entroterra savonese e genovese, dove si sono registrate nevicate che stanno ancora imbiancando le aree interessate. Al momento si registrano 30 centimetri di neve fresca a Monesi (dove la coltre bianca ha ampiamente superato il metro di altezza), una ventina sulle località sciistiche del basso Piemonte, mentre alcuni centimetri sono scesi anche a Verdeggia e nelle zone limitrofe a ridosso del confine regionale.

Pioggia continua per tutta la notte sulla nostra provincia con, alle 7 di questa mattina, queste altezze: Verdeggia e Apricale 61, Airole 60, Pornassio 58, Pieve di Teco 52, Borgomaro 50, Bajardo 47, Rocchetta Nervina e Montalto Carpasio 45, Triora 41, Ceriana 38, Castelvittorio 31, Dolcedo 30, Ventimiglia e Diano Marina 22, Sanremo e Cipressa 17, Imperia 15. Fortunatamente, almeno per ora, non si registrano danni per le precipitazioni se non qualche disagio negli spostamenti, visto che nevica copiosamente sulla A6 Savona-Torino, sia in Piemonte che in Liguria. Piove a tratti su tutto il tratto della A10.

Con le precipitazioni delle ultime ore i livelli di fiumi e torrenti si sono decisamente innalzati ma rimangono lontani dalle soglie di attenzione. L’Arroscia, nella zona di Pieve di Teco, è arrivato a 1,60 metri (soglia gialla a 4 e rossa a 5). Il torrente Impero, a Pontedassio, è arrivato a 0,61 (giallo 1,5; rosso 2,8). Situazione sotto controllo, anche se in rialzo, per il torrente Argentina: 3,24 metri il punto massimo registrato a Carpasio (allerta a 5 e 7). In località Merelli, nel territorio di Taggia, ha toccato 1,74 (soglie 3 e 4,5). A Sanremo, il torrente Armea è arrivato a 0,35 (allerta a 1,3 e 2). Sul Nervia, a Isolabona il picco è stato di 1,36 metri (soglie 3,2 e 4,2); a Dolceacqua 1,67 (giallo 4; rosso 5). Il Roya, nella zona di Airole, ha raggiunto 2,80 metri (giallo 5,40; rosso 7). A Torri si è registrato 0,51 (giallo 3,5; rosso 5,2). A Ventimiglia, il livello è in crescita a 1,14, ancora ampiamente sotto le soglie stabilite (giallo 3,5; rosso 2,5).

Le previsioni vedono un imminente miglioramento, a partire dalle zone di Ponente con le schiarite che prevarranno nel corso della mattinata, in estensione a tutte le zone del Nord Ovest.

