Autovelox, limiti e sicurezza stradale: l’avvocato Mazzola critica multe, norme e strade inadeguate in Italia

“La velocità eccessiva è una delle cause dei sinistri, perciò non sono contrario all’uso della tecnologia per controllare il rispetto dei limiti; sono contrario agli abbassamenti dei limiti non giustificati da reali esigenze di sicurezza e ai rilievi effettuati proprio dove i limiti sono stati ridotti, spesso in rettilinei extraurbani, magari in discesa”. Sono le parole dell’avvocato Marco Mazzola, legale che da tempo segue i casi relativi alle multe comminate agli automobilisti da impianti considerati non omologati.

“Il diritto va rispettato – prosegue – soprattutto da chi ne pretende il rispetto, dunque non condivido la posizione degli Enti che continuano ad operare in spregio della norma che, come ha sinora ribadito la Suprema Corte, impone che gli autovelox siano ‘debitamente omologati’. Va anche ricordato che esiste una gerarchia delle fonti del diritto, perciò una circolare amministrativa o un decreto ministeriale non hanno forza di legge. Se non bastasse la Cassazione ha chiarito qual’è il Ministero competente a disciplinare nel dettaglio l’omologazione, ferma la supervisione europea. Vi sono altre cause dei sinistri, come dimostra il fatto che, nonostante il primato del numero degli autovelox – che, peraltro, non funzionano da ieri e neppure dal 2024 – in Italia continuano a verificarsi incidenti in misura superiore a quasi tutti gli altri Paesi, inclusi quelli con limiti più elevati o assenti”.

Un’altra causa dei sinistri in ascesa è la condizione delle strade, spesso inadeguate alla circolazione con mezzi diversi dai carri trainati da animali, talvolta prive di marciapiedi, con segnaletica errata o contraddittoria, asfalto ammalorato, solchi, buche e tombini affioranti o affossati: “Non mi pare sufficiente – va avanti Mazzola – limitarsi ad apporre un cartello recante il limite dei 50 o dei 30 kmh: occorre mettere mano ai lavori di adeguamento e di manutenzione delle strade. Un’altra causa dei sinistri è la scarsa manutenzione dei veicoli, che non si risolve imponendo l’acquisto di vetturette elettriche da 50.000 euro a chi ha difficoltà a sostituire i pneumatici e controllare l’impianto frenante. Anche sul trasporto su ruota vi sarebbe da dire, ma il discorso ci porterebbe troppo lontano. Mi pare evidente la tendenza a scaricare sempre e solo sui cittadini il costo degli interventi e la responsabilità dei sinistri”.

La sicurezza stradale sta a cuore a tutti, ma talvolta è tirata in ballo per nascondere finalità di natura diversa, come il consenso elettorale, la manleva da responsabilità o esigenze di bilancio.