Liguria, Arpal conferma l’allerta gialla per neve su zone D ed E: attese nevicate fino a domani mattina

Arpal conferma l’allerta gialla per neve sui versanti padani di Ponente (zona D) a partire dalle 21 di oggi, estesa anche ai versanti padani di Levante (zona E). L’allerta nivologica resterà attiva su entrambe le aree fino alle 9 di domani mattina.

La giornata è iniziata con cielo grigio e deboli piogge sparse, mentre dal pomeriggio sono previste nuove precipitazioni, più diffuse sul centro regione. In serata, con l’abbassamento dello zero termico, le piogge potranno trasformarsi in neve sulle zone D ed E.

Dalla serata sono attese deboli nevicate nell’entroterra, con quota neve in calo fino al suolo su D e sulla parte orientale di E. Le nevicate proseguiranno fino alle prime ore di domani, con accumuli moderati sui versanti padani del savonese nelle zone non sensibili e deboli sui tratti autostradali (fino a 8-10 cm sulla Savona–Torino). Su E previsti 2-4 cm nelle aree sensibili. Possibili episodi di gelicidio, soprattutto nelle zone interne del centro regione come Valle Scrivia e Valle Stura.

Precipitazioni significative sono attese sulle zone A e B, fino a elevate sulla zona C. I fenomeni inizieranno a esaurirsi da Ponente dalle ore centrali di martedì 3 febbraio, pur con residue piogge deboli.

I venti saranno in rinforzo dalla serata, fino a forti domani (40-60 km/h), da Nord su A e B e da Sud-Est su C, con attenuazione dal pomeriggio. Previsto disagio per freddo soprattutto nelle aree interne e sulla zona B.