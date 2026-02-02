 / Cronaca

Tragedia sull’A44 in Germania: confermate le cause del gelo, rientrano nelle prossime ore le salme dei due autisti morti

Escluse responsabilità umane o tecniche: l’incidente causato dal ghiaccio improvviso sull’asfalto

Sono terminate le indagine sul tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi sull’autostrada tedesca A44, costato la vita a due autisti della Ciesse Flowers di Sanremo, Dario Galetti, 64 anni, e Tudor Plamadeala, 60 anni. Nelle prossime ore è atteso il rientro a Sanremo della salma di Galetti, mentre quella di Plamadeala verrà trasferita direttamente in Moldavia, suo Paese d’origine, dove si svolgeranno le esequie.

Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali, anche perché si è reso necessario attendere il completamento degli accertamenti medico-legali previsti in questi casi. La Ciesse Flowers, in stretto contatto con le autorità italiane e tedesche, sta seguendo passo dopo passo tutte le procedure per garantire il rientro delle salme e offrire supporto alle famiglie delle vittime. Nel frattempo, dalle indagini condotte dalla polizia stradale tedesca arrivano le conferme sulle cause dell’incidente. Gli accertamenti hanno stabilito che il sinistro è stato provocato esclusivamente dalle condizioni del fondo stradale: un improvviso e repentino ghiacciamento dell’asfalto, avvenuto in pochi minuti dopo una forte pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, ha reso la carreggiata estremamente pericolosa. Nella stessa zona, infatti, si sono verificati numerosi altri incidenti, con notevoli difficoltà anche per i soccorritori intervenuti sul posto.

Viene così esclusa qualsiasi responsabilità legata alla condotta di guida o a problemi del mezzo, che viaggiava scarico mentre rientrava da una consegna. Galetti e Plamadeala erano entrambi autisti esperti, profondi conoscitori delle strade del Nord Europa, molto stimati all’interno dell’azienda e nella comunità sanremese. Resta il dolore profondo per una tragedia che ha colpito duramente due famiglie, i colleghi e l’intera azienda, ancora sotto shock per una fatalità che, come confermato dagli inquirenti, non ha lasciato scampo.

Carlo Alessi

