Tragedia sull’A44 in Germania: confermate le cause del gelo, rientrano nelle prossime ore le salme dei due autisti morti

Sono terminate le indagine sul tragico incidente avvenuto nei giorni scorsi sull’autostrada tedesca A44, costato la vita a due autisti della Ciesse Flowers di Sanremo, Dario Galetti, 64 anni, e Tudor Plamadeala, 60 anni. Nelle prossime ore è atteso il rientro a Sanremo della salma di Galetti, mentre quella di Plamadeala verrà trasferita direttamente in Moldavia, suo Paese d’origine, dove si svolgeranno le esequie.

Al momento non è stata ancora fissata la data dei funerali, anche perché si è reso necessario attendere il completamento degli accertamenti medico-legali previsti in questi casi. La Ciesse Flowers, in stretto contatto con le autorità italiane e tedesche, sta seguendo passo dopo passo tutte le procedure per garantire il rientro delle salme e offrire supporto alle famiglie delle vittime. Nel frattempo, dalle indagini condotte dalla polizia stradale tedesca arrivano le conferme sulle cause dell’incidente. Gli accertamenti hanno stabilito che il sinistro è stato provocato esclusivamente dalle condizioni del fondo stradale: un improvviso e repentino ghiacciamento dell’asfalto, avvenuto in pochi minuti dopo una forte pioggia e un brusco abbassamento delle temperature, ha reso la carreggiata estremamente pericolosa. Nella stessa zona, infatti, si sono verificati numerosi altri incidenti, con notevoli difficoltà anche per i soccorritori intervenuti sul posto.

Viene così esclusa qualsiasi responsabilità legata alla condotta di guida o a problemi del mezzo, che viaggiava scarico mentre rientrava da una consegna. Galetti e Plamadeala erano entrambi autisti esperti, profondi conoscitori delle strade del Nord Europa, molto stimati all’interno dell’azienda e nella comunità sanremese. Resta il dolore profondo per una tragedia che ha colpito duramente due famiglie, i colleghi e l’intera azienda, ancora sotto shock per una fatalità che, come confermato dagli inquirenti, non ha lasciato scampo.