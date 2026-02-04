Sanremo abbraccia Dario Galetti: folla commossa alla Mercede per l’ultimo saluto al camionista morto in Germania

Sono stati celebrati questa mattina, nella chiesa parrocchiale della Mercede a Sanremo, i funerali di Dario Galetti, il camionista di 63 anni tragicamente scomparso nella notte tra il 22 e il 23 gennaio in un incidente stradale avvenuto in Germania. Una cerimonia intensa e partecipata, che ha visto la presenza di centinaia di persone tra amici, parenti e colleghi, accorsi per rendere omaggio a un uomo molto conosciuto e stimato.

La chiesa non è riuscita a contenere tutti coloro che hanno voluto essere presenti all’estremo saluto: molti sono rimasti sul sagrato, in silenzio, uniti nel dolore e nel ricordo. Durante l’omelia è stato ricordato l’uomo, il padre e il lavoratore appassionato e serio, capace di farsi voler bene per la sua disponibilità e il suo spirito genuino. Galetti aveva dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro, senza mai rinunciare alla grande passione per la moto, che amici e conoscenti hanno più volte richiamato come simbolo della sua libertà e del suo carattere. Numerosi i colleghi camionisti presenti a testimonianza del rispetto e dell’affetto che Dario aveva saputo costruire negli anni.

La tragedia, avvenuta sull’autostrada A44 in Westfalia a causa delle improvvise e gravi condizioni climatiche, resta una ferita aperta per la comunità sanremese, colpita dalla perdita di due suoi cittadini. Questa mattina, però, Sanremo si è stretta attorno alla famiglia Galetti, accompagnando Dario nel suo ultimo viaggio con un lungo e commosso applauso.