Ventimiglia, trovati i corpi dei due giovani dispersi in mare alle Calandre: erano a pochi metri l'uno dall'altro (Foto)

Sono stati trovati i corpi dei due giovani dispersi alle Calandre Ventimiglia. sono stati rinvenuti questa mattina nei pressi del porto di Cala del Forte a pochi metri l'uno dall'altro. Sono state così avvisate le famiglie del 19enne di origini marocchine e residente a Sanremo, Walid Soubhi, e del 25enne brasiliano, Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony, per identificare le vittime. I due giovani, secondo la costruzione di alcuni testimoni e degli amici dei ragazzi, erano spariti tra le onde mercoledì. I soccorritori, allertati subito, hanno cercato senza sosta fino ad oggi, quando hanno, alla fine, ritrovato i corpi, che probabilmente era rimasto incastrato tra gli scogli.

Alle ricerche hanno lavorato sommozzatori e i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, supportati dall'elicottero Drago 157, in stretta sinergia con i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la Capitaneria di Porto, i nuclei specializzati dei vigili del fuoco, tra cui il Saf (Speleo Alpino Fluviale) e il Cra (Contrasto Rischio Acquatico) di Imperia, insieme al Nucleo Sommozzatori Regionale della Liguria.

Dos Santos Bernardo Silva Ewerton Stony

È stata battuta l'area compresa tra il porto di Cala del Forte e Latte e sono state verificate anche le grotte presenti vicino alla zona in cui si è verificato l'accaduto, ma senza successo. Nelle ultime ore era stato ipotizzato che, con il mare grosso della sera di mercoledì, i corpi dei due giovani potessero essere stati trasportati dalla corrente verso la costa francese. Proprio per questo, anche le forze dell’ordine transalpine sono state avvertite da quelle italiane. Anche stanotte sono proseguite le ricerche e, poco fa, il tragico epilogo.

Sul ritrovamento è intervenuto il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro: "Esprimo il più profondo cordoglio, a nome mio personale e di tutta l’Amministrazione comunale, per la tragica scomparsa di Walid Sobhi e di Ewerton Dos Santos, i cui corpi sono stati ritrovati dai sommozzatori nelle acque del porto di Ventimiglia. In questo momento di grande dolore, ci stringiamo con affetto e vicinanza alle famiglie, agli amici e a tutti coloro che gli volevano bene. Questa drammatica vicenda ci richiama alla massima prudenza e al rispetto delle fondamentali regole di sicurezza in mare, che non devono mai essere sottovalutate: le condizioni del moto ondoso, le correnti e le caratteristiche della nostra costa possono presentare pericoli anche quando non immediatamente percepibili. Per questo motivo rivolgo un appello sentito a cittadini e visitatori affinché rispettino sempre i divieti e adottino comportamenti responsabili, evitando situazioni che possano mettere a rischio la propria incolumità. Rivolgo un sentito ringraziamento alle squadre dei Vigili del Fuoco di tutte le specialità, la Capitaneria di Corpo, i Carabinieri, i nuclei elicotteri e tutti i soccorritori che per due giorni, instancabilmente, si sono adoperati per cercare di salvare queste due giovani vite."