Ventimiglia, maxi controlli della Polizia al confine con la Francia: tre arresti, due denunce e 22 migranti irregolari rintracciati

Tre persone arrestate, due denunciate in stato di libertà, 22 cittadini stranieri irregolari rintracciati e oltre 600 persone controllate. È il bilancio dell'operazione ad alto impatto condotta dalla Polizia di Stato lungo il confine italo-francese di Ventimiglia, con l'obiettivo di contrastare l'immigrazione irregolare e le organizzazioni criminali coinvolte nel favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel territorio nazionale.

L'attività, disposta con ordinanza del questore della provincia di Imperia Andrea Lo Iacono e diretta dal primo dirigente della Polizia di Stato Paolo Arena, dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, ha rafforzato il controllo del territorio nelle aree di frontiera, concentrandosi sui principali punti di attraversamento tra Italia e Francia.

I controlli hanno interessato il casello autostradale dell'A10, lo scalo ferroviario di Ventimiglia, i valichi di San Ludovico, Ponte San Luigi, Fanghetto e Olivetta San Michele, oltre al quartiere Gianchette, ai Giardini Tommaso Reggio, al Lungo Roja Gerolamo Rossi e al lungomare cittadino.

Nel dispositivo operativo sono stati impiegati agenti del Commissariato di Ventimiglia, equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Lombardia, Piemonte e Liguria, personale della Polizia di Frontiera e della Polizia Ferroviaria. Le pattuglie hanno svolto controlli mirati su persone e veicoli, verificando la regolarità della permanenza degli stranieri e monitorando le situazioni ritenute più sensibili sotto il profilo della sicurezza.

Un ruolo centrale è stato svolto dalla collaborazione con le autorità francesi. All'operazione hanno infatti partecipato anche gli operatori della Police aux Frontières (P.A.F.), nell'ambito della squadra mista italo-francese, consentendo uno scambio costante di informazioni e un coordinamento delle attività di controllo lungo la frontiera.

Complessivamente sono state controllate 601 persone e 162 veicoli. L'operazione ha inoltre permesso di individuare 22 cittadini stranieri irregolari, cinque dei quali sono stati riammessi in Francia secondo le procedure previste.

Secondo la Questura, l'attività conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel presidiare uno dei principali punti di collegamento tra Italia e Francia, contrastando sia i fenomeni di immigrazione irregolare sia le reti criminali che traggono profitto dalla vulnerabilità dei migranti.