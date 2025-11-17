Mager scioglie la riserva: il sindaco di Sanremo correrà in Provincia nella lista dei sindaci di Scajola

Ora è ufficiale: Alessandro Mager si candida in Provincia. Il sindaco di Sanremo l'ha comunicato alla sua maggioranza, riunita nel primo pomeriggio a Palazzo Bellevue, e già domani mattina si recherà a Imperia per firmare l'adesione alla lista del presidente uscente Claudio Scajola. Si chiude così il “tira e molla” politico che ha caratterizzato le ultime settimane, sull'opportunità di schierarsi con l'ex ministro o rinunciare alla possibilità di rappresentare in prima persona la città più importante nella mappa provinciale. Una questione nata dai rapporti con l'ala progressista dell'amministrazione legata dall'accordo programmatico figlio del ballottaggio del giugno 2024. E in particolare con il Pd, che avrebbe preferito evitare l'impegno diretto di Mager nella lista di Scajola, specie dopo il ritorno del sindaco di Imperia nella casa di Forza Italia, costruita assieme a Berlusconi.

Mager l'aveva preannunciato ai dem nell'incontro di venerdì scorso con il neo segretario provinciale Pietro Mannoni, il segretario cittadino Gianni Salesi e il consigliere comunale Marco Cassini. E chi ipotizzava una rottura è rimasto deluso: il Pd incassa la scelta e resta al suo posto, separando il piano politico da quello amministrativo a trazione civica. Ora si tratta di vedere se nella lista per il Consiglio che sta predisponendo, dopo aver rinunciato a presentare un proprio candidato presidente, inserirà anche lo stesso Cassini. In tal caso si creerebbe una situazione di forte imbarazzo nella maggioranza sanremese, nella quale il sindaco avrebbe tra gli avversari per un posto in Provincia (si tratta di elezioni di secondo livello, che chiamano in causa gli amministratori) uno dei componenti della sua coalizione. Il sindaco di Sanremo ambisce alla poltrona di vicepresidente.

Scajola ha sottolineato di lavorare per una lista “dei sindaci”, in modo da affrontare con più forza e determinazione le sfide che attendono la Provincia. Tra i papabili, i sindaci Flavio Di Muro (Ventimiglia), Mario Conio (Taggia), Cristiano Za Garibaldi (Diano Marina), Enrico Pira (Pieve di Teco), Manuela Sasso (Molini di Triora). L'elenco sarà chiuso in settimana, con largo anticipo sulla scadenza del 27 e 28 novembre. Il 10 dicembre è prevista la pubblicazione delle liste e il 18 dicembre si voterà.