Ventimiglia, resta gravissimo il motociclista coinvolto nell'incidente sul cavalcavia di Nervia: è ricoverato in rianimazione al Santa Corona

Restano gravissime le condizioni del motociclista rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri sul cavalcavia di Nervia, a Ventimiglia. Il ferito è il 28enne C.G., trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione. I medici hanno disposto la prognosi riservata a causa delle importanti lesioni riportate nel violento impatto, tra cui una gravissima ferita a una gamba. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dall'équipe sanitaria del nosocomio pietrese.

L'incidente si era verificato nel corso della giornata di ieri sul cavalcavia di Nervia, richiedendo un massiccio intervento dei soccorsi. Sul posto erano giunti gli agenti della polizia locale, un'automedica e due ambulanze della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare. Considerata la gravità del quadro clinico del giovane motociclista, era stato inoltre richiesto l'intervento dell'elicottero Drago, utilizzato per consentire un trasferimento nel più breve tempo possibile verso una struttura ospedaliera specializzata. La dinamica del sinistro resta al vaglio della polizia locale, che sta ricostruendo con precisione quanto accaduto.

Le conseguenze dell'incidente non si erano limitate all'emergenza sanitaria. Il sinistro aveva infatti provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina, con lunghe code in entrambe le direzioni di marcia e il traffico rimasto completamente paralizzato per diverso tempo. Disagi che avevano interessato gran parte della città, con inevitabili rallentamenti anche sulle arterie secondarie, fino al graduale ritorno alla normalità dopo la conclusione delle operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti.