Vallecrosia, il sindaco Fabio Perri ringrazia Carabinieri e Polizia di Stato: "Legalità e sicurezza sono priorità"

Vallecrosia al Mare rinnova il proprio sostegno alle Forze dell'Ordine. Il sindaco Fabio Perri, a nome dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza, ha espresso un sentito ringraziamento ai Carabinieri e alla Polizia di Stato per l'attività svolta sul territorio, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale nella tutela della sicurezza e della legalità. Due distinti messaggi di apprezzamento rivolti all'Arma e al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia mettono in evidenza il lavoro quotidiano degli operatori impegnati nel contrasto alla criminalità e nella protezione della comunità.

Il primo riconoscimento è stato indirizzato all'Arma dei Carabinieri per la brillante operazione condotta nella mattinata di lunedì in via Don Bosco, alla quale lo stesso primo cittadino ha assistito. L'intervento dei militari ha consentito di fermare e arrestare un uomo armato che, nel tentativo di sottrarsi ai controlli delle Forze dell'Ordine, aveva generato momenti di forte tensione tra i presenti. Secondo il sindaco, la professionalità e la tempestività dimostrate hanno permesso di riportare rapidamente la situazione sotto controllo, evitando conseguenze ben più gravi e garantendo l'incolumità dei cittadini.

Perri ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale dell'Arma nel presidio del territorio, sottolineando come il lavoro quotidiano dei militari rappresenti una garanzia per la sicurezza della comunità. Il plauso è stato rivolto ai Carabinieri delle Stazioni di Ventimiglia e Vallecrosia al Mare, ai militari della Compagnia di Bordighera e ai rispettivi comandanti. Un ringraziamento particolare è stato espresso al Tenente Colonnello Cappelluti, comandante della Compagnia Carabinieri di Bordighera, e al comandante della Stazione Carabinieri di Vallecrosia, Francesco Mura, insieme a tutto il personale in servizio.

"Come Sindaco ritengo doveroso riconoscere pubblicamente il lavoro di chi, ogni giorno, indossa una divisa mettendo al primo posto il bene della collettività. A tutti i militari dell'Arma dei Carabinieri va la gratitudine dell'Amministrazione comunale e dell'intera cittadinanza. Il messaggio deve essere chiaro: Vallecrosia al Mare è una città che crede nella legalità e sostiene con convinzione l'operato delle Forze dell'Ordine. Chi pensa di poter intimidire i cittadini o sottrarsi alla legge troverà sempre istituzioni unite e uno Stato presente, determinato e capace di intervenire con fermezza", ha dichiarato il primo cittadino.

Un secondo messaggio di apprezzamento è stato dedicato alla Polizia di Stato e, in particolare, al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, guidato dal Primo Dirigente Paolo Arena. Il sindaco ha richiamato i risultati delle recenti operazioni antidroga che, tra maggio, giugno e luglio, hanno portato a importanti sviluppi investigativi e a diversi arresti, evidenziando come tali attività rappresentino una dimostrazione concreta dell'impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia nel contrasto ai fenomeni criminali che incidono sulla sicurezza del territorio.

Nel suo intervento Perri ha ribadito che la sicurezza rappresenta un bene primario e che il dialogo tra istituzioni e Forze dell'Ordine costituisce uno strumento indispensabile per rispondere alle esigenze dei cittadini. L'Amministrazione comunale, ha assicurato, continuerà a collaborare con tutte le componenti dello Stato per rafforzare la percezione di sicurezza e consolidare la presenza delle istituzioni sul territorio.

Infine, il sindaco ha rivolto un particolare ringraziamento al Prefetto di Imperia, Antonio Giaccari, per la vicinanza dimostrata alle istituzioni locali e per la costante attenzione riservata ai temi della legalità e della sicurezza. "Sempre disponibile ad ascoltare le esigenze dei territori", ha evidenziato Perri, rinnovando infine il proprio ringraziamento a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato per il servizio svolto con competenza, professionalità e senso del dovere nell'interesse dell'intera collettività.