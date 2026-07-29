Sanremo, nuovo maxi controllo interforze nelle vie del centro: verifiche fino a notte fonda per garantire sicurezza a residenti e turisti

Anche nella serata di ieri è stato messo in campo a Sanremo un maxi servizio di controllo interforze, nell'ambito del piano "Estate Sicura" che da settimane vede impegnate le forze dell'ordine in una serie di verifiche straordinarie sul territorio cittadino. Come già avvenuto nei giorni scorsi, l'obiettivo è quello di garantire una presenza costante nelle aree maggiormente frequentate durante la stagione estiva, assicurando condizioni di tranquillità sia ai residenti sia ai numerosi turisti che stanno affollando la città dei fiori. L'attività si è protratta per tutta la serata, fino a notte inoltrata, interessando in particolare il centro cittadino e le zone caratterizzate da una maggiore presenza di persone.

Al servizio hanno preso parte pattuglie composte da agenti del Commissariato di Polizia di Sanremo, militari dell'Arma dei Carabinieri, operatori della Polizia Locale e personale dell'Esercito, impegnato nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". I controlli hanno riguardato persone e veicoli, oltre a verifiche mirate nelle principali vie del centro, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo e alle aree maggiormente interessate dalla movida estiva. L'attività rientra in una strategia condivisa tra le diverse forze di polizia, finalizzata a prevenire episodi di microcriminalità, contrastare situazioni di degrado urbano e incrementare la percezione di sicurezza sul territorio.

Si tratta di un'attività che, come più volte evidenziato dalle forze dell'ordine, proseguirà anche nelle prossime settimane. La presenza congiunta delle diverse componenti operative rappresenta infatti uno degli strumenti individuati per presidiare il territorio durante il periodo di maggiore afflusso turistico, quando la popolazione cittadina aumenta sensibilmente e cresce la necessità di intensificare i controlli. L'obiettivo resta quello di prevenire eventuali situazioni di irregolarità e intervenire tempestivamente qualora emergano criticità, mantenendo elevata l'attenzione nei punti più sensibili della città anche nelle ore serali e notturne.

(Foto di Cristian Flammia)