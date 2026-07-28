Reati contro gli animali, a Imperia 36 procedimenti nel 2025

Sono 36 i procedimenti penali per reati contro gli animali registrati dalla Procura di Imperia nel 2025, con 26 persone indagate. È il dato che emerge dal nuovo Rapporto zoomafia, realizzato dall'Osservatorio zoomafia della Lav (Lega Antivivisezione), curato dal criminologo Ciro Troiano e pubblicato con il patrocinio della Fondazione Antonino Caponnetto.

Il report analizza i principali fenomeni della criminalità ai danni degli animali, dai maltrattamenti ai combattimenti clandestini, dal traffico di cuccioli al bracconaggio, fino ai reati negli allevamenti, nella pesca e nel commercio illegale di fauna. Il reato maggiormente ricorrente a Imperia è quello per maltrattamento (risultano 9 procedimenti a carico di noti), poi l'uccisione di animali (3), l'abbandono o la detenzione incompatibile con la loro natura (3) e altri tre reati venatori.

A livello regionale, la Liguria ha registrato nel 2025 209 fascicoli per reati contro gli animali, pari al 2,69 per cento del totale nazionale, con 99 indagati. Rispetto al 2024, nelle quattro Procure, i procedimenti sono aumentati del 29,1 per cento, mentre il numero degli indagati è diminuito del 2,67 per cento. Nel corso del 2025 i carabinieri forestali hanno inoltre effettuato in Liguria oltre 20 mila controlli. Nell'ambito di circa 2.500 verifiche dedicate alla tutela della fauna e al contrasto del bracconaggio sono state accertate 143 violazioni penali.

Il rapporto richiama, infine, anche una delle più importanti inchieste sviluppate nell'Imperiese sui combattimenti clandestini tra cani. Il procedimento, nato da un'indagine della Squadra Mobile di Imperia e del Commissariato di Ventimiglia, si è concluso nel 2025 con l'assoluzione degli imputati per i reati residui, dopo che gran parte delle accuse era stata dichiarata prescritta.