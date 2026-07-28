Sanremo, controlli straordinari della Polizia Locale: patenti sospese, veicoli fermati e sanzioni per scarichi rumorosi

La Polizia Locale di Sanremo ha intensificato i controlli sulle strade cittadine con un servizio straordinario svolto nella serata di venerdì scorso, nell'ambito delle attività dedicate alla sicurezza stradale e al contrasto delle violazioni del Codice della Strada. L'operazione ha interessato diverse zone della città e si è concentrata sia sulla regolarità amministrativa dei veicoli in circolazione sia sull'individuazione dei comportamenti di guida più pericolosi, con l'obiettivo di prevenire incidenti e garantire una maggiore tutela degli utenti della strada durante il periodo estivo. Per le verifiche sugli autoveicoli fermati, gli agenti si sono avvalsi del sistema TargaSystem, tecnologia che consente di controllare in tempo reale la copertura assicurativa, la regolarità della revisione periodica e l'eventuale presenza di segnalazioni per furto o fermo amministrativo. Parallelamente sono stati effettuati accertamenti con etilometro nei confronti dei conducenti che presentavano condotte di guida ritenute anomale o sospette, nell'ambito di un'attività di controllo mirata a prevenire i comportamenti a rischio.

Il bilancio dell'operazione ha portato all'emissione di diversi provvedimenti sanzionatori. In particolare, sono state elevate due contravvenzioni per omessa revisione periodica, con la conseguente sospensione dalla circolazione dei veicoli interessati fino alla regolarizzazione della posizione. Altre due sanzioni hanno riguardato il malfunzionamento delle dotazioni di bordo, in particolare degli impianti di illuminazione, considerati un elemento essenziale per la sicurezza durante la circolazione nelle ore notturne. Nel corso dei controlli gli agenti sono intervenuti anche nei confronti di automobilisti responsabili di manovre particolarmente pericolose. In piazza Cesare Battisti sono state contestate alcune svolte vietate in corrispondenza della linea continua. Sempre nella stessa area, una conducente è stata sanzionata dopo aver sorpassato la colonna di veicoli fermi oltrepassando la striscia continua, comportamento che ha comportato anche l'immediata sospensione della patente di guida, come previsto dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata inoltre riservata ai motoveicoli modificati. Gli operatori della Polizia Locale hanno infatti intercettato e sanzionato diversi scooter e motocicli risultati non conformi a causa dell'alterazione o della rimozione del dB killer, il dispositivo silenziatore dello scarico. Modifiche di questo tipo, oltre a rendere il mezzo irregolare sotto il profilo normativo, determinano un significativo aumento dell'inquinamento acustico, creando disagi per i residenti e compromettendo la qualità della vita nelle aree urbane. L'attività straordinaria rientra in un più ampio piano predisposto dal Comando della Polizia Locale, che proseguirà per tutta l'estate con controlli mirati sul territorio. L'obiettivo resta quello di prevenire le condotte di guida più pericolose, contrastare le irregolarità e garantire elevati standard di sicurezza sulle strade cittadine in un periodo caratterizzato da un notevole incremento del traffico veicolare e della presenza di turisti.