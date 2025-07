Sanremo, luglio promosso sul fronte sicurezza: collaborazione tra forze dell’ordine e privati funziona

Il mese di luglio si chiude con un bilancio rassicurante per la città di Sanremo sul fronte della sicurezza. Nonostante l’intenso calendario di manifestazioni estive che ha animato il territorio comunale – in particolare le serate del sabato con i concerti del One Night Summer Hits a Pian di Nave – la macchina della sicurezza ha retto bene, offrendo una risposta all’altezza delle aspettative.

La percezione diffusa, tra residenti e turisti, è che i dispositivi messi in campo dalle autorità siano stati affinati e ben coordinati. Se è vero che ci sono ancora temi aperti legati all’ordine pubblico – e se ne discute da tempo – va riconosciuto che rispetto alla scorsa estate si è registrato un salto di qualità. Allora gli eventi erano stati pochi e l’amministrazione si era insediata da poco, mentre oggi si può contare su un’organizzazione più strutturata.

Decisiva si è rivelata la collaborazione tra polizia locale, carabinieri, polizia di stato, guardia di finanza e operatori della sicurezza privata come Sec.Pro. Una sinergia che ha permesso di coprire al meglio le diverse zone sensibili della città, gestendo con ordine e tempestività i flussi legati agli eventi e alla movida.

L’attenzione ora si sposta sul mese di agosto, tradizionalmente il più caldo non solo dal punto di vista climatico ma anche per l’afflusso di turisti e la quantità di appuntamenti in programma, tra cui i concerti di artisti molto attesi e le celebrazioni di Ferragosto. Sarà dunque fondamentale mantenere alta la soglia di vigilanza e fare tesoro dell’esperienza positiva di luglio per garantire una città sicura e vivibile per tutti.