Sanremo, ruba 70 euro dalla cassa del bar ma un cliente lo rincorre e lo blocca: arrestato 22enne già noto alle forze dell’ordine

Entra nel bar con il chiaro intento di mettere le mani nella casa e rubare, ma non aveva fatto i conti con il titolare e, soprattutto, con un affezionato cliente di nazionalità tunisina che lo ha rincorso e fermato. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 10.30, al bar gelateria Garibaldi, nell’omonima via di Sanremo a 100 metri dalla centralissima piazza Colombo. Un 22enne, già noto alle forze dell’ordine, è entrato nell’esercizio e, avvicinatosi alla cassa, ha infilato la mano impossessandosi di 70 euro. Il titolare del locale, Claudio Occhiocupo, ha notato il giovane ma inizialmente pensava potesse essere un cliente che si avviava alla cassa per pagare.

Accortosi dell’accaduto ha tentato di rincorrerlo ma, la giovane età del ladro, non glielo ha consentito. Un cliente che era seduto nel dehors fuori dal bar ha capito l’accaduto e, in men che non si dica, si è messo a correre, fermando a pochi metri di distanza il malvivente. Il 22enne è stato bloccato e, nel frattempo, la moglie del titolare ha chiamato i Carabinieri, prontamente intervenuti. Il giovane malvivente è stato quindi arrestato in flagranza di reato e portato nella caserma di corso Inglesi, dove ora è trattenuto nelle camere di sicurezza. Rimarrà all’interno in attesa del processo per direttissima che dovrebbe già svolgersi nella giornata di domani.

“E’ stato davvero un attimo – ci ha raccontato il titolare del locale – visto che i movimenti del giovane sono stati fulminei. Alla mia età sarebbe stato difficile rincorrere il 22enne e devo ringraziare il nostro affezionato cliente per l’aiuto che mi ha dato. Purtroppo siamo spesso alle prese con persone di questo genere ma, fortunatamente, il giovane è stato assicurato alla giustizia”.