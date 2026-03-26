Balneazione vietata a Sanremo, il TAR dichiara improcedibili i ricorsi degli stabilimenti balneari di corso Trento Trieste

Il Tar per la Liguria (Sezione Seconda) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse due ricorsi presentati da stabilimenti balneari contro i provvedimenti della Regione Liguria che avevano imposto il divieto permanente di balneazione in un tratto di mare di Sanremo, in zona corso Trento e Trieste.

Le sentenze riguardano, da un lato, la società Grossi & Parea Srl e, dall’altro, le società Bagni Italia Srl e Italia Beach Srl, tutte impegnate a contestare i decreti regionali del 26 marzo e 9 aprile 2025. Tali atti classificavano l’area come “acqua di balneazione di qualità scarsa”, disponendone l’esclusione dall’elenco ufficiale per la stagione 2025. Determinante, però, è stato l’intervento cautelare dello stesso TAR che, con ordinanze del 22 maggio 2025, aveva sospeso temporaneamente il divieto, consentendo lo svolgimento regolare della stagione balneare.

Proprio questo elemento ha portato i giudici a concludere che “la stagione balneare si è svolta regolarmente” e che quindi non sussiste più un interesse concreto e attuale alla decisione nel merito dei ricorsi. Di conseguenza, le impugnative sono state dichiarate improcedibili, accogliendo l’eccezione sollevata dalla Regione Liguria e condivisa dal Collegio in udienza. Il TAR ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, motivandola con la “particolarità della controversia”.

Resta dunque aperta, sul piano amministrativo e ambientale, la questione della qualità delle acque nel tratto interessato, ma senza ulteriori effetti immediati sul contenzioso relativo alla stagione balneare 2025.