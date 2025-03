Sanremo archivia il 'Corso Fiorito' con un grande successo: Mager e Sindoni "Stanchi ma felici, che bella giornata" (Video)

Alla fine di una mattinata di successo per la città di Sanremo, anche sindaco ed assessore al turismo si ‘sciolgono’ dopo un po’ di tensione per la loro ‘prima’ al Corso Fiorito. Tutto è andato nel migliore dei modi, fatto salvo un po’ di vento freddo che ha consigliato molti spettatori che erano sulle tribune ad abbandonarle prima del solito. Ma il sole che ha preso il posto della pioggia di ieri ha ripagato le attese le preoccupazioni di questa mattina presto.

Il Sindaco, Alessandro Mager, ha così commentato alla fine: "Il tempo è stato generoso, più che clemente. Una giornata meravigliosa, ci siamo divertiti tantissimo, c'è un clima di entusiasmo e tutti quelli che hanno partecipato meritano un grande ringraziamento. I carri erano bellissimi: dietro a ciascuno c'è un lavoro incredibile, portato avanti da persone competenti ed entusiaste".

Il più teso era sicuramente l’Assessore Alessandro Sindoni che, al termine della premiazione, ha finalmente sorriso al successo ottenuto: "Tutto è migliorabile e perfettibile, ma in un clima così è difficile parlare di miglioramenti. Siamo felici e stanchi. Il primo pensiero va a chi ha realizzato i carri, ai volontari, alle associazioni e ai miei uffici. Siamo molto soddisfatti. Milano-Sanremo? La organizzano altri, queste invece sono le organizzazioni davvero complesse: il dispendio di tempo e di energie è stato notevole, ma con oggi il grosso è fatto e ora ci prepariamo all’estate. Festival? Speriamo che non ci siano problemi, ma solo belle notizie: io sono molto fiducioso, stiamo lavorando bene e con grande equilibrio". Poi un ringraziamento ai maestri infioratori per il carro di Taggia, in particolare a Maddalena Pastorino: "Rivolgo il mio pensiero a tutte le persone come lei, che da giorni costruiscono queste opere d'arte. Meritano il massimo riconoscimento, prima ancora dell'organizzazione. Sarà mio compito ascoltare quali siano state le mancanze da parte nostra, come organizzatori, per cercare di migliorare sempre di più. Questo pensiero lo rivolgo a lei, che ha realizzato un carro meraviglioso, e a tutti i carristi".

Riva Ligure era il carro che dai molti era indicato tra i favori e, alla fine ha effettivamente vinto per la soddisfazione del suo Sindaco, Giorgio Giuffra: "Sì, la vittoria è sempre un bel sentimento da provare, ma a prescindere sarebbe stato un successo ugualmente, perché il volontariato è sempre da premiare. Ringrazio tutti i carristi, il vicesindaco Francesco Benza e, soprattutto, permettetemi un ringraziamento speciale a Domenico e Monica Gagliardi, che si sono adoperati insieme a mille braccia di tanti volontari per questo splendido risultato. È stata una bellissima giornata: inizia la primavera".

Rincorso da tutti Peppone Calabrese conduttore di Linea Verde, amico di Sanremo: “Ormai mi sento di casa ed ora sono diventato pure più tecnico. Avevo quasi anticipato ai miei colleghi il podio. Sanremo ha una delle feste popolari più belle e anche quest’anno non ho certo rinunciato alla Sardenaira”.

E intanto, in città si sono riversati i tanti turisti che hanno raggiunto Sanremo per vedere da vicino il corso fiorito che, anche per il 2025 va in archivio con grande successo.