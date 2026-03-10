Nasce “Identitæ”: tre ristoranti liguri uniscono le forze per raccontare la vera identità del territorio

Nei mesi di marzo e aprile il Ristorante Marixx di Cala del Forte (Ventimiglia), guidato dallo chef Riccardo Marcenaro, il Ristorante Sarri di Borgo Prino (Imperia), con lo chef Andrea Sarri, e il Ristorante Casa Buono di Trucco (Ventimiglia), dello chef Antonio Buono, tutti associati Confcommercio, proporranno tre diverse interpretazioni della cucina ligure unite da un unico battito: quello della Liguria autentica. Cinque portate racconteranno la vera identità del territorio, tra muretti a secco, orti di primavera, olio nuovo e pescato del nostro mare. Una celebrazione della terra ligure e del lavoro di chi la vive ogni giorno, con l’obiettivo di valorizzare la natura e i prodotti di questo lembo di territorio.

Il progetto punta a promuovere le eccellenze locali attraverso tre testimonial di grande rilievo nel panorama della ristorazione. Il cibo diventa così ambasciatore della valorizzazione del territorio, accompagnato da etichette di produttori vinicoli locali, disponibili in abbinamento al menu proposto da ciascun ristorante. Una rassegna di sapori tradizionali da scoprire al prezzo di 85 euro, vino incluso. A sottolineare il valore dell’iniziativa è il direttore provinciale di Confcommercio, Alessandra Fassone: «Confcommercio accoglie con grande piacere e convinzione l’iniziativa “Identitae”, promossa da tre nostri associati che rappresentano autentiche eccellenze nel settore della ristorazione: Riccardo Marcenaro, Andrea Sarri e Antonio Buono. Professionisti che, con il loro lavoro, contribuiscono quotidianamente a valorizzare la qualità dell’offerta gastronomica del territorio e a rafforzare l’immagine della nostra provincia come destinazione capace di coniugare tradizione, innovazione e ospitalità. Promuovere progetti che mettono al centro qualità, identità e legame con il territorio significa anche rafforzare l’attrattività turistica della nostra area, con ricadute positive sull’intero sistema economico locale e, in particolare, sul comparto del commercio e dei servizi. Da anni Confcommercio è inoltre al fianco di iniziative che sul territorio sono ormai appuntamenti consolidati, come l’evento “Sapori alla Marina”, che proprio a Ventimiglia continua a registrare risultati sempre più positivi».

Spiega Riccardo Marcenaro: «La nostra iniziativa vuole raccontare, attraverso cinque portate, l’amore che noi tre ristoratori abbiamo per la nostra terra, che va dal mare alla montagna. Ho scelto due eccellenze e sono felice che abbiano accettato di unire le nostre forze. Nel nostro territorio, che va dalle Alpi al mare, abbiamo una biodiversità unica. Il nostro obiettivo è onorare la nostra provincia attraverso un menu degustazione che proporremo nei nostri tre ristoranti».

Sottolinea Andrea Sarri: «Riccardo ha voluto valorizzare l’amicizia che ci unisce da tempo attraverso un’iniziativa dedicata ai prodotti e al territorio. “Identitae” racchiude quindi il nostro background. È un’occasione per farci conoscere, ma soprattutto per far conoscere il nostro territorio, attraverso un’offerta molto vantaggiosa che comprende piatti e vini. Abbiamo iniziato noi tre, ma in futuro potremmo essere anche di più, a partire dal coinvolgimento dei pescatori».

Conclude Antonio Buono: «Mi è piaciuta molto questa idea e sono convinto che insieme faremo molto bene. È un primo mattoncino per un progetto che speriamo possa crescere nel tempo, contribuendo anche alla crescita del territorio e riavvicinando la comunità locale».

La presentazione di Identitae si è tenuta a Ventimiglia, nello scenario del porto di Cala del Forte, alla presenza dei rappresentanti delle cantine del territorio coinvolte nel progetto: Roberto Rondelli di Ventimiglia, Mauro Leporieri de Le Ginestraie di Cervo, Mauro Zino di Dolceacqua e Danilo Tozzi di Vis Amoris di Imperia. Sono inoltre intervenuti Serena Calcopietro, assessore al Turismo del Comune di Ventimiglia, il sindaco di Olivetta San Michele Adriano Biancheri, il sindaco di Camporosso Davide Gibelli e il sindaco di Vallecrosia Fabio Perri, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa augurando il miglior successo al progetto. A chiudere l’incontro, complimentandosi con i tre chef e ristoratori, è stato Romolo Giordano, consigliere di FIPE Confcommercio della provincia di Imperia.



