Autunnonero riaccende le lanterne: tornano i Ghost Tour a Dolceacqua e Triora

Dopo la pausa invernale, Autunnonero inaugura la nuova stagione dei suoi Ghost Tour, le esperienze narrative immersive in notturna che accompagnano il pubblico tra storia, leggende e credenze popolari nei borghi liguri di Dolceacqua e Triora. I percorsi sono condotti dagli Storyteller di Autunnonero, narratori che danno voce ai luoghi attraverso un racconto orale fondato su ricerche storiche e folkloriche.

Il Ghost Tour Dolceacqua, dedicato ai misteri e alle leggende della Corte dei Doria, conduce i partecipanti nel cuore più antico del borgo, la Téra, dal Ponte Vecchio al Castello, in un itinerario notturno tra miti pagani, processi alle streghe, alchimia e conoscenze dimenticate.

La grande novità del 2026 per Dolceacqua è la completa riscrittura del tour, curata dal suo ideatore Andrea Scibilia. Si tratta di un lavoro basato su fonti storiche e ricerche d’archivio, con nuovi collegamenti narrativi e un impianto ancora più immersivo. L’obiettivo è ricostruire, tappa dopo tappa, l’immaginario e il contesto culturale di Dolceacqua tra il XIV e il XVIII secolo, esplorandone religione e superstizione, scienza e alchimia, paure antiche e desiderio di conoscenza.

Il Ghost Tour Triora, invece, porta il pubblico nel celebre Paese delle Streghe dell’Alta Valle Argentina, tra storia, leggende, superstizioni e ricordi del processo del 1587. Un percorso che tocca i luoghi più simbolici del borgo, dalla Sambüghea a Palazzo Capponi, fino alla Cabotina, dove si dice si riunissero le streghe del paese.

Novità della stagione è la nascita del Ghost Tour privato, un’edizione prenotabile in esclusiva per il proprio gruppo. Una formula pensata per occasioni speciali, compleanni o attività di team building, che prevede anche la possibilità di personalizzare l’esperienza con servizi aggiuntivi come ristoranti convenzionati, visite al museo o altre attività dedicate.

Questa evoluzione del format, spiega Andrea Scibilia, fondatore e direttore creativo di Autunnonero, nasce dalla volontà di consolidare un progetto che unisce divulgazione, narrazione e valorizzazione dei borghi storici: “Manteniamo il nome Ghost Tour, ormai ben riconoscibile, ma quello che proponiamo è un’esperienza completamente originale. Un modo per vivere e comprendere il passato di un borgo attraverso le voci, le paure e le emozioni di chi lo abitava”.

Con i Ghost Tour 2026, Autunnonero prosegue così un percorso che intreccia ricerca storica, tradizione orale e radicamento nel territorio attraverso un formato originale con una forte identità. Non a caso, gli Storyteller aprono ogni Ghost Tour con una frase che ne riassume bene lo spirito: “Nulla di quello che sentirete è frutto di fantasia o invenzione”.

Date 2026

Ghost Tour Dolceacqua (partenza ore 22:00, durata circa 1h30’)

11 april

2 maggi

27 giugno

Ghost Tour Triora – Tour standard (partenza ore 22:00, durata circa 1h45’)

25 april

30 maggi

20 giugno

Ghost Tour Triora – Tour privato

9, 16, 23 maggi

6, 13 giugno

La prenotazione è obbligatoria.