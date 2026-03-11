 / Eventi

Ventimiglia, alla Spes lo spettacolo teatral-musicale “Vai Pure” per la Giornata internazionale della donna

Sabato 14 marzo riflessioni sull’evoluzione femminile dagli anni Sessanta con la giornalista Silvia Neonato e gli interventi musicali di Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 14 marzo alle ore 17.00, presso la Spes di Ventimiglia, il gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. propone lo spettacolo teatral-musicale “Vai Pure”.

L’iniziativa offrirà al pubblico un insieme variegato e brioso di riflessioni sull’evoluzione femminile a partire dagli anni Sessanta, ripercorrendo cambiamenti sociali, culturali e personali che hanno segnato il percorso delle donne negli ultimi decenni.

All’evento parteciperà la giornalista Silvia Neonato, che contribuirà con interventi e spunti di approfondimento sul tema.

La parte musicale sarà affidata alle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo, che accompagneranno lo spettacolo con momenti musicali pensati per arricchire la narrazione e il confronto.

L’iniziativa è sostenuta dalle associazioni Scuola di Pace, SPES Ventimiglia, CGIL e da Coop Liguria – sezione soci di Ventimiglia.

L’ingresso allo spettacolo è libero. Al termine è previsto un ricco buffet vegetariano al costo di 15 euro. Per partecipare al buffet è richiesta la prenotazione al numero 327 375 8033.

