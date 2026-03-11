Ventimiglia, alla Spes lo spettacolo teatral-musicale “Vai Pure” per la Giornata internazionale della donna

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 14 marzo alle ore 17.00, presso la Spes di Ventimiglia, il gruppo P.E.N.E.L.O.P.E. propone lo spettacolo teatral-musicale “Vai Pure”.

L’iniziativa offrirà al pubblico un insieme variegato e brioso di riflessioni sull’evoluzione femminile a partire dagli anni Sessanta, ripercorrendo cambiamenti sociali, culturali e personali che hanno segnato il percorso delle donne negli ultimi decenni.

All’evento parteciperà la giornalista Silvia Neonato, che contribuirà con interventi e spunti di approfondimento sul tema.

La parte musicale sarà affidata alle cantanti Marisa Fagnani e Beatrice Orrigo, che accompagneranno lo spettacolo con momenti musicali pensati per arricchire la narrazione e il confronto.

L’iniziativa è sostenuta dalle associazioni Scuola di Pace, SPES Ventimiglia, CGIL e da Coop Liguria – sezione soci di Ventimiglia.

L’ingresso allo spettacolo è libero. Al termine è previsto un ricco buffet vegetariano al costo di 15 euro. Per partecipare al buffet è richiesta la prenotazione al numero 327 375 8033.