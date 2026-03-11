 / Eventi

Sanremo, Open Day Psoriasi per informare la cittadinanza con un convegno

Appuntamento oggi, 11 marzo, alle 17.00 alle 18.30 nella sala di Palazzo Roverizio di via Escoffier 29

Appuntamento a questo pomeriggio dalle 17 alle 18,30 nella sala di Palazzo Roverizio di via Escoffier 29 a Sanremo, per la conferenza dal titolo “Psoriasi: non solo questione di pelle – parliamone a 360°”. L’iniziativa organizzata da Asl1 col patrocinio di Comune di Sanremo, Fidapa sez. Sanremo e Associazione Donne Medico sez. Sanremo e l'Ordine dei Medici della Provincia di Imperia, rientra nell’ambito degli eventi targati Bollino Rosa di Fondazione Onda ETS, l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, in collaborazione con SIDeMAST, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse.

La psoriasi è una malattia infiammatoria cronica della pelle che può avere un impatto significativo sulla qualità di vita.

Questa iniziativa nasce per favorire una maggiore consapevolezza e facilitare l’accesso ai percorsi di cura dedicati e alle opzioni terapeutiche disponibili, oggi sempre più efficaci e personalizzate, in grado di migliorare in modo significativo la presa in carico dei pazienti e la qualità della vita, riducendo i rischi di complicanze.

Al convegno, ad ingresso libero, interverranno: il Dott. Pierre Mario Isola dermatologo Asl1 (“Psoriasi e cute”), il Dott. Dimitri Paola reumatologo Asl1 (“Artrite psoriasica”), il Dott. Massimiliano Uccelli Direttore S.C. Medicina Sanremo Asl1 (“Psoriasi e sindrome metabolica”) Dott.sa Anna Borra ematologa Asl1 (“Psoriasi e deficit vitamina D”), Dott. Giovanni Mascelli cardiologo (“Psoriasi e malattie cardiovascolari”) e la Dott.sa Silvia Oddo endocrinologa e diabetologa Asl1 (“Psoriasi e tiridite autoimmune”).

