Bordighera, il cinema in sala nel weekend: “La Lezione” all’Olimpia e tre titoli alla Multisala Zeni

Nuova programmazione cinematografica nelle sale di Bordighera per il fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 marzo, con proiezioni tra la Cinema Olimpia Liberty e la Multisala Zeni.

Alla sala Olimpia Liberty da venerdì 13 a domenica 15 marzo è in programma il film “La Lezione”, con tre spettacoli giornalieri alle 16.30, 18.45 e 21.00. La sala resterà chiusa lunedì 16 marzo, mentre il film tornerà in programmazione martedì 17 e mercoledì 18 marzo con proiezioni alle 16.00 e alle 18.30.

Giovedì 19 marzo spazio invece alla rassegna Films d’Essai con il film “Jeunes Mères – Giovani Madri”, proiettato alle 18.00 e alle 21.00.

Alla Multisala Zeni, nella sala 1, da venerdì 13 a domenica 15 marzo sarà proiettato “Hamnet – Nel nome del figlio”: venerdì alle 21.00, mentre sabato e domenica alle 19.00 e alle 21.00. Nella stessa sala spazio anche al film per famiglie “Jumpers – Un salto fra gli animali”, in programma sabato e domenica alle 15.30 e alle 17.15.

Nella sala 2 della Multisala Zeni sarà invece in cartellone “Un bel giorno”: venerdì alle 21.00 e sabato e domenica con tre spettacoli alle 16.00, 18.30 e 21.00.

La Multisala Zeni resterà chiusa da lunedì 16 a giovedì 19 marzo. Per informazioni è possibile contattare le sale ai numeri 0184 261955 (Olimpia Liberty) e 0184 633601 (Multisala Zeni).