Il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra entra in Fratelli d'Italia: un animo 'centrista' nel partito di Giorgia Meloni

Come Raffaele Fitto e Guido Crosetto. Potremmo intendere in questo modo l’ormai imminente arrivo di Giorgio Giuffra in Fratelli d’Italia, partito guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e che, nelle ultime consultazioni elettorali (amministrative o politiche) ha conseguito importanti consensi anche nella nostra provincia.

Il Sindaco di Riva Ligure, che dal 2012 non ha più sottoscritto tessere di partito, era iscritto precedentemente a Forza Italia ed al Pdl. Per lui, in tutte le fazioni politiche di cui ha fatto parte, c’è sempre stato un animo ‘centrista’ e, ne siamo certi, lo sarà anche all’interno di Fratelli d’Italia. Al momento per Giuffra non c’è nessun annuncio ufficiale anche se i ‘rumors’ lo vedono molto vicino al partito dell’attuale Senatore ponentino, Gianni Berrino. Giuffra guida il Comune ligure dal 2014 ed ha sempre dimostrato un forte impegno per il territorio, portando avanti numerosi progetti di sviluppo locale.

L’ingresso del primo cittadino rivese andrebbe ad arricchire la compagine del partito sul territorio, ma evidenzia anche una strategia di consolidamento e ampliamento delle alleanze politiche di FdI in vista delle prossime sfide elettorali.

Giuffra continuerà ovviamente nel suo impegno, puntato come sempre sul miglioramento della qualità della vita dei cittadini, investendo in infrastrutture, sicurezza e politiche ambientali. La sua adesione a Fratelli d'Italia non sembra discostarsi da questi principi, anzi, potrebbe rappresentare una garanzia per il rafforzamento di queste politiche, integrandole con un respiro più ampio a livello regionale e nazionale.

Non è escluso che la scelta di Giorgio Giuffra possa essere ufficializzata la prossima settimana.