Consiglio comunale di Sanremo, interpellanza su via Padre Semeria. Donzella: "Lavori momnetaneamente sospesi dalla sovintendenza, presto ripartiranno"

Tornano a far discutere i lavori mai partiti in via Padre Semeria, una delle arterie più trafficate della città, il cui rifacimento di asfalto e marciapiedi era stato annunciato circa sei o sette mesi fa ma non è ancora stato avviato.

A sollecitare nuovamente chiarimenti sono i consiglieri Marco Damiano, Monica Rodà e Daniele Ventimiglia, firmatari di un'interpellanza per conoscere le motivazioni dei ritardi e le nuove tempistiche degli interventi. Secondo i consiglieri, il protrarsi dell’attesa rischia di aggravare ulteriormente il degrado della strada e di aumentare i pericoli per la sicurezza di automobilisti e pedoni.

"Via Padre Semeria è stata promessa diverse volte — ha dichiarato Damiano — Ci sono stati sicuramente dei ritardi, vorremmo capire che cosa è successo, visto che l’intervento era stato annunciato anche prima del Festival".

Alla richiesta ha risposto l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella, spiegando che l’iter si è complicato a causa dello stop arrivato in fase autorizzativa.

"Il progetto presentato in Soprintendenza per l’intervento completo sui marciapiedi e sui pini è stato sospeso, probabilmente in seguito a rimostranze ricevute — ha spiegato Donzella — È stato quindi incaricato un agronomo di redigere una relazione sullo stato delle alberature e sulle possibili conseguenze dei lavori". L’assessore ha precisato che la decisione finale non dipende esclusivamente dal Comune: "È una questione che non è nelle mani dell’amministrazione. Se però in tempi brevi non dovessero arrivare risposte, con la presenza costante di un agronomo interverremo almeno per sistemare l’asfalto, restando pronti a operare qualora si dovesse procedere con l’intervento complessivo".

Nel frattempo, residenti e automobilisti restano in attesa di una soluzione per una strada considerata strategica ma sempre più deteriorata.