Sanremo ricorda Sergio Secondiano Sacchi: il cordoglio del Comune per la scomparsa dell’anima del Club Tenco

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, l’assessore alla cultura Enza Dedali e tutta l’amministrazione comunale, esprimono cordoglio per la scomparsa di Sergio Secondiano Sacchi, figura di spicco nell’ambito musicale e anima del Club Tenco.

“La prima parola che mi viene in mente pensando a lui è gratitudine, per quello che ha fatto per Sanremo e in particolare per la Pigna – dichiara l’assessore Enza Dedali - E’ infatti lui che per primo ha visto concretamente la possibilità di realizzare il “Tenco alla Pigna”, credendo a questo progetto, divenuto uno degli appuntamenti in cui si respira l’atmosfera del Tenco delle origini, con condivisioni di valori culturali e momenti di amicizia in un contesto ristretto e famigliare. Sergio Sacchi, insieme a Sergio Staino, ha creduto alla Pigna e al progetto del Tenco Off negli spazi dell’ex oratorio di Santa Brigida, che oggi sta assumendo sempre di più le caratteristiche di un piccolo teatro”.