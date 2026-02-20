Nuovo porto turistico di Ospedaletti: confronto tra maggioranza e opposizione sul progetto da 147,5 milioni

La Sala Consiliare del Comune di Ospedaletti ha ospitato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 19 febbraio, l’incontro tra maggioranza e opposizione dedicato al progetto di completamento del nuovo porto turistico. La riunione, svolta in un clima di collaborazione, si è aperta con l’intervento del sindaco Daniele Cimiotti, che ha aggiornato i presenti sullo stato di avanzamento delle pratiche, soffermandosi in particolare sui lavori che il soggetto promotore dovrà realizzare a favore del Comune. È stato inoltre ribadito che la decisione finale sull’interesse pubblico spetterà comunque al Consiglio comunale.

Nel complesso, il progetto prevede un impegno economico di 147,5 milioni di euro, di cui oltre 11,6 milioni destinati direttamente alla comunità attraverso una serie di interventi strategici: completamento della pista ciclopedonale per circa 900 metri in direzione levante-ponente fino all’altezza del nuovo porto; ripascimento delle spiagge lungo il litorale; riqualificazione della darsena e del porto a secco in prossimità del Centro Velico Ospedaletti; recupero e riqualificazione dei volumi a monte della darsena con la creazione di un nuovo depuratore; rifacimento del Piazzale al Mare, destinato a ospitare grandi eventi e manifestazioni con elevata affluenza di pubblico.

A questi interventi si aggiungono gli oneri di urbanizzazione, quantificati in circa 700 mila euro, che saranno destinati al miglioramento complessivo di Ospedaletti. Il sindaco Cimiotti ha sottolineato l’importanza dell’opera dichiarando: “Il progetto del nuovo porto turistico rappresenta davvero una svolta positiva epocale per Ospedaletti, con un forte impatto turistico, occupazionale ed economico a beneficio di tutta la cittadinanza”. Un nuovo incontro è già stato fissato per il 4 marzo, alla presenza anche del progettista incaricato, l’architetto Marco Filippo Alborno, per approfondire ulteriormente i contenuti del progetto.