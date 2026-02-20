Affidata la progettazione della rampa ciclopedonale sull’Argine sinistro del Torrente Argentina a Riva Ligure

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Protezione Civile del Comune di Riva Ligure ha approvato l’affidamento della progettazione esecutiva della rampa di collegamento tra la pista ciclopedonale e l’argine sinistro del Torrente Argentina. L’intervento è finalizzato a garantire «un collegamento alternativo durante l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza» e a migliorare la continuità ciclabile verso monte, rafforzando la mobilità sostenibile e la fruibilità dell’area.

L’incarico è stato assegnato tramite affidamento diretto, come previsto dal nuovo Codice dei contratti, all’architetto Mario Clemente Rossi, con studio a Imperia. Il compenso professionale ammonta a 27.115,76 euro, a cui si aggiungono contributi previdenziali e IVA, per un importo complessivo di 34.404,47 euro. La spesa è finanziata con avanzo disponibile e imputata al bilancio 2026, Missione 10 – Programma 05. Il disciplinare di incarico è stato approvato ed è immediatamente efficace per il professionista, mentre lo diventerà per l’ente con l’esecutività dell’atto contabile.

Con questo provvedimento, l’amministrazione comunale compie un nuovo passo concreto verso sicurezza del territorio, continuità dei percorsi ciclopedonali e valorizzazione delle infrastrutture pubbliche.