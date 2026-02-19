Nuovi interventi, parcheggi, aree ludiche, spazi aggregativi e ambulatorio nel centro storico: assemblea pubblica a Vallecrosia

Nuovi interventi, parcheggi, aree ludiche, spazi aggregativi e ambulatorio saranno gli argomenti che verranno affrontati in un'assemblea pubblica in programma venerdì 20 febbraio alle 19 nei locali delle ex scuole del centro storico di Vallecrosia.

Un'occasione di confronto tra l'Amministrazione Perri e la cittadinanza sul futuro del borgo. "Durante l’incontro verranno trattati importanti temi riguardanti i nuovi interventi" - fa sapere l'Amministrazione Perri - "In particolare si parlerà di parcheggi, aree ludiche, spazi aggregativi e ambulatorio. Inoltre, sarà presente il punto 'Varie ed eventuali', uno spazio aperto al confronto per discutere insieme altri argomenti di interesse per la comunità".

L’Amministrazione comunale invita, perciò, tutta la cittadinanza a partecipare alla riunione pubblica. "La partecipazione di tutti è fondamentale!" - sottolinea l'Amministrazione Perri - "Vi aspettiamo numerosi per condividere idee e proposte per il futuro della nostra città!".