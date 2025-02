La nobile casata dei Lascaris di Ventimiglia sarà il tema dell'Agosto Medievale 2025 (Foto e video)

Nell'estate del 2025 andrà in scena la 50esima edizione dell'Agosto Medievale di Ventimiglia. Il tema di questa importante manifestazione storica sarà la nobile casata dei Lascaris di Ventimiglia.

"E' la prima conferenza stampa sull'Agosto Medievale. E' un evento sul quale l'Amministrazione comunale investirà moltissimo" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Vogliamo riconoscere il valore storico della manifestazione. Il calendario delle manifestazioni estive ruoterà, infatti, intorno a questo evento senza dimenticare tutte le altre zone di Ventimiglia. Offriremo un calendario che interesserà tutte le fasce d'età e gli interessi della popolazione. Sarà un calendario delle manifestazioni sull'Agosto Medievale dentro al calendario delle manifestazioni estive. Ventimiglia Alta è la realtà storica della Liguria più grande dopo Genova. Alcune cose sono state fatte mentre molte altre le abbiamo in cantiere e le vedrete in futuro. La manifestazione è un'occasione per far conoscere Ventimiglia Alta a chi soprattutto non c'è mai stato. Al momento ci sono investimenti di partenariato tra pubblico e privato per migliorare la città. E' prevista una rigenerazione urbana del Borgo, a Peglia, che migliorerà anche l'ambito sportivo, e sono in programma opere infrastrutturali. La città è in crescita e in via di sviluppo".

"La manifestazione verterà su più giorni" - sottolinea l'assessore Serena Calcopietro - "Sono felice di essere al fianco dell'ente nel suo cinquantesimo anniversario. Stiamo cercando di rendere la manifestazione il più attrattiva possibile. Il tema sarà la nobile casata dei Lascaris di Ventimiglia. Cercheremo di creare un'atmosfera unica e riconoscibile e promuovere l'evento soprattutto online ma non solo. Ringrazio l'Ente Agosto Medievale per pensare e creare tutta la manifestazione. La messa a terra di una manifestazione di questo calibro deriva, infatti, da un lungo lavoro che comprende anche ricerche e approfondimenti storici".

"La nobile casata dei Lascaris sarà il tema della cinquantesima edizione dell'Agosto Medioevale" - fa sapere Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale - "Si troveranno gli stessi personaggi della famiglia già attrattati in passato ma saranno rappresentanti in momenti diversi".

"La nobile casata dei Lascaris di Ventimiglia in seguito si divise in più rami fino a quando inglobò il suo nome nella casata dei Savoia" - sottolinea Antonella Didonè dell'Ente Agosto Medievale.