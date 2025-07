Giochi storici a Marina San Giuseppe, Ventimiglia torna nel passato con la Notte della contesa (Foto e video)

Tiro alla fune e corsa con l'anello sono solo alcuni dei giochi storici andati in scena ieri sera in piazza Marconi a Marina San Giuseppe in occasione della cinquantesima edizione dell'Agosto Medievale. Ventimiglia torna nel passato con la Notte della contesa.

Dopo la lettura del bando, la cerimonia di giuramento e l'assegnazione delle corsie, alla presenza del sindaco Flavio Di Muro e della sua amministrazione, ha preso il via, nel campo de li giochi, un'accesa competizione tra i Sestieri. Burgu, Auriveu, Cuventu, Campu, Marina e Ciassa si sono, così, sfidati in diverse prove. E' Campu, alla fine, ad aver vinto più incontri di tiro alla fune ma tutti i risultati delle varie prove e la classifica finale verranno svelati solamente durante la Notte del Guiderdone. La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, dei carabinieri, della Protezione civile e della Croce Rossa di Ventimiglia.

Dopo il Raduno della permissione e l'Asteludo, la disfida di drappi e tamburi a Marina San Giuseppe, e la Notte della Contesa, l'Agosto Medievale proseguirà venerdì 1 agosto con la Notte di Mediestate, rievocazione e ambientazione in abito storico nelle piazze del centro storico a cura dei Sestieri.