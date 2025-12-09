Taggia: Gianni Pignatta presenta il suo libro "Il giardino delle questioni irrisolte"

Venerdì 12 dicembre ore 21.00, presso Antea Edizioni, a Taggia in via Soleri 5B, sì svolgerà la presentazione ufficiale del libro "Il giardino delle questioni irrisolte" di Gianni Pignata.

L’evento vedrà l'autore dialogare con Giuseppe Fasuolo, offrendo al pubblico un'occasione di confronto sui temi profondi che animano l'opera.

Il volume parla di un viaggio verso la consapevolezza ovvero un percorso intimo volto a svelare ciò che si nasconde dietro le apparenze della quotidianità.

In queste pagine, l’autore raccoglie e trascrive e descrive destini, emozioni e pensieri, intrecciando, le proprie esperienze con quelle degli altri.

L'autore esplora la capacità, maturata negli anni, di ascoltarsi e distinguere ciò che porta beneficio da ciò che è dannoso, analizzando come ogni esperienza vissuta - anche la più difficile - abbia contribuito a plasmare la persona o a consolidarne l'identità.

Aprire "Il giardino delle questioni irrisolte" significa accettare di "lasciarsi trasportare dai dubbi e caricarsi sulle spalle tante domande", nella convinzione che a volte basti una sola pagina per cambiare lo sguardo sul mondo e su chi lo abita.

L’Autore Gianni Pignata è nato a Sanremo nel 1970 e risiede in provincia di Imperia. Geometra professionista dal 1991, coltiva da sempre una grande passione per lo sport, in particolare il ciclismo e il calcio, ed è molto legato alla comunità di Riva Ligure, dove è stato attivo come giocatore e allenatore delle giovanili. Oltre alla carriera tecnica e sportiva, ha sviluppato fin da giovane un profondo interesse per la scrittura, culminato nel 2023 con la pubblicazione della sua prima silloge poetica.