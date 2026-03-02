"Negli occhi di un’herbaria", firma copie con Emanuela Polidori a Bordighera (Foto)

Firma copie con Emanuela Polidori a Bordighera. L'appuntamento sarà venerdì 6 marzo, dalle 16 alle 18, al Mondadori Bookstore di Bordighera.

L’autrice incontrerà i lettori e firmerà le copie del suo libro "Negli occhi di un’herbaria", un’opera che esplora il rapporto tra uomo e piante selvatiche attraverso storia, cultura e pratiche tradizionali. "In Negli occhi di un’herbaria, Polidori propone una visione completa del legame tra uomo e vegetazione del territorio" - fa sapere la libraia Donatella Tralci - "Il testo mostra come le piante non siano solo risorse, ma parte integrante dell’esperienza umana, intrecciando conoscenza, memoria, pratiche e ascolto. La ricerca etnobotanica dell’autrice restituisce un quadro vivido della relazione tra uomo e natura, capace di affascinare sia appassionati sia curiosi".

Emanuela Polidori è scrittrice e studiosa di etnobotanica, appassionata di raccontare il mondo naturale attraverso la narrazione. Con Negli occhi di un’herbaria unisce rigore scientifico e sensibilità narrativa, offrendo ai lettori un’esperienza di lettura coinvolgente e istruttiva.