Casa Sanremo Writers 2026, il cuore letterario del Festival tra libri, autori e cultura condivisa

Nel cuore di Casa Sanremo, tra musica e creatività, Casa Sanremo Writers 2026 si conferma il cuore letterario della settimana sanremese, uno spazio in cui la scrittura diventa incontro, ascolto e condivisione. All’interno del Salotto Culturale Writers, la parola torna protagonista come gesto umano e collettivo, capace di unire generazioni, idee e visioni.

Nato per dare voce a scrittori, editori e nuovi narratori, Casa Sanremo Writers è oggi un punto di riferimento nel panorama culturale italiano. Un luogo in cui la scrittura non è giudicata ma accolta, la lettura diventa confronto e l’ascolto un atto creativo. Ogni edizione si articola in presentazioni, dibattiti e format consolidati come La Vetrina, il Concorso Letterario Casa Sanremo Writers – con le sezioni “Opere edite”, presieduta da Laura Delli Colli, e “Racconti brevi”, presieduta da Lino Guanciale – e il progetto Eccellenze Italiane, moderato da Giuseppe Greco. Grande rilievo alla sinergia con Rai Libri, che porta al Salotto Writers il progetto “Ambasciatori della Lettura”, rafforzando l’impegno nella promozione culturale. Gli incontri sono trasmessi in diretta su RaiPlay, ampliando il pubblico e trasformando Sanremo in una vera agorà digitale della parola. «Leggi e diventa la parte migliore di te!» non è solo un claim, ma la filosofia che anima ogni iniziativa: dalla formazione dei giovani ai laboratori letterari, fino al dialogo con realtà fragili come gli istituti penitenziari, dove la scrittura diventa strumento di riscatto e libertà.

Tra il 21 e il 28 febbraio 2026, il Salotto Writers ospita numerosi autori Rai Libri: da Lorenza Fruci con Donne in onda a Natalia Cattelani, da Federico Palmaroli a Bruno Luverà con un omaggio ad Andrea Camilleri, fino a Beppe Convertini, Giorgio Calcara, Massimiliano Ossini e Maria Latella, che presenta in anteprima Le parole del presente. Gli appuntamenti sono condotti dalla giornalista Grazia Serra, con la partecipazione del Direttore di Rai Libri Adriano Monti Buzzetti. Le novità 2026 ampliano ulteriormente l’ecosistema culturale: Casa Sanremo TV, Radio Casa Sanremo, una redazione interna, la nascita di una Casa Editrice, Casa Sanremo Library, nuovi canali social e una app gratuita. Un sistema integrato che racconta la letteratura in tutte le sue forme, tradizionali e digitali.

In un’epoca di contenuti rapidi e attenzione frammentata, Casa Sanremo Writers rivendica il valore del tempo lento della lettura. Sedersi, ascoltare, sfogliare e pensare diventano gesti rivoluzionari. Tra il luccichio dei riflettori e il silenzio delle pagine, Sanremo rinnova così la sua promessa culturale: essere un faro della parola scritta, dove la musica incontra i libri e il Festival si apre a un respiro più profondo e autentico.

Di seguito, l’elenco delle firme de La Vetrina 2026: Melissa Gianesini, Franco Nicoli, Elisa Stella, Luigi Puccio, Rita Coruzzi, Lorenzo Aureli, Sara Colombo, Danila Trapani, Carmen Sergi, Veronica Madia, Saverio Iosca, Daniele Ossola, Ilaria Rita Bianconi, Carmine Pelosi, Pino Sozio, Laura Words, Paola Minussi, Francesca De Sio, Cristoforo De Vivo, Antonella Torres, Chiara Domeniconi, Carla Abenante, Giusi Russo, Giuseppe Cossentino, Giusy Grillo, Alessandra Esposito, Paolo Boccia, Marinella Brandinali, Fabio Marino, Leonardo Tomer, Lucia Nardi, Sonia Testa, Alessio Tanzi, Diego Cigolini, Antonio Scommegna, Monica Sabella, Luca Monaco, Simonetta Ronco, Costanza Drogo, Antonella Aversente, Danilo Zanotta, Annamaria Farricelli, Tommaso Tuccillo, Lucia Cerullo, Alessandro Perugini, Claudia Casadei, Margherita Bonfilio, Barbara Fabrizio, Silvia Roccuzzo, Silvia Franchini, Mary Mulazzani, Luigi Angelino, Morena Virgini, Antonietta Serino, Francesca Grassi, Annamaria Citino, Maria Teresa Cremonini, Furio Morucci, Ariela Tasca, Ilaria Baldanzi, Marco Greco, Eleonora Pancaldi, Giacomo Bernardi, Anna Vitiello, Antonella Maria Schirru, Floria Bufano, Lucia Spezzano, Annalisa Siano, Sonia Fanuli, Maria Rosaria Verrone, Antonella Prudente, Mario Antobenedetto, Linda Maccarini, Milena Cicatiello, Antonio Bonagura, Floriana Nappi, Barbara Chiarandà, Mariacarla Panariello, Barbara Berton, Alberta Bellussi, Alberto Torresan, Orsola Siciliani, Riccardo Mangiacapra, Giuseppe Tecce, Nicoletta Perrone, Elisabetta Pamela Petrolati, Saverio Ferrara, Alessia Vessicchio, Maria Mammola, Enio Drovandi, Brenda Libera Li Quadri, Claudio e Diana, Valeria Tramontano, J. Tomas Writer, Mario Altavilla, Carlotta Del Principe, Sossio Giordano, Assunta Tramonti, Nicoletta Teso, Silvio Maria Cantoro, Daniele Giuliano, Nicola Esposito, Samanda Pettinari, Elisa De Leo.