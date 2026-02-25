Festival di Sanremo, il sindaco Mager promuove la prima serata: "Forse troppe 30 canzoni ma Conti ha trovato il giusto equilibrio"

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, commenta positivamente la prima serata del Festival di Sanremo, alla quale ha assistito direttamente dal teatro: «Io sono stato in sala, il festival ha un fascino unico», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la complessità dell’organizzazione: «contemporare l’esigenza di dare spazio a tutti i cantanti e al contempo ridurre i tempi non è facile». Secondo Mager, però, la missione è riuscita: «credo che Carlo Conti ancora una volta ci sia riuscito perfettamente».

Sul fronte degli ascolti, il sindaco non si mostra preoccupato. «Dati in calo? Sì, ma era tutto sommato ampiamente previsto», ha spiegato, collegando la flessione alla concomitanza con le partite di UEFA Champions League. «La contemporanea delle partite, anche stasera, avrebbe inevitabilmente comportato un minimo di disaffezione momentanea».

Lo sguardo resta comunque ottimista: «Contiamo che, finito questo turno di Champions, lo share ritorni a essere quello degli scorsi anni», conclude Mager, confermando fiducia nel percorso del Festival e nel suo forte richiamo sul pubblico.