76° Festival di Sanremo, Lillo Petrolo nel tris di co-conduttori della seconda serata: “Giocherò sul Festival e su quel che rappresenta”

Insieme a Pilar Fogliati e Achille Lauro, sul palco della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ci sarà anche Lillo Petrolo nei panni di co-conduttore. “Sono stato all’Ariston in gara, insieme a Greg con la canzone ‘E noi a Gino lo menamo’ con i Latte e i suoi derivati, sono stato ospite di un duetto con Max Pezzali, ma è la mia prima volta da co-conduttore” ha spiegato in conferenza stampa.

"Il mio stile, in tutto quello che faccio, è proprio questo: giocare sulla situazione che vivo. Quando sono in radio gioco sui linguaggi radiofonici per creare delle gag; quando faccio teatro con Greg facciamo la stessa cosa, giochiamo su quelli che sono i tic sociali, li esaminiamo e li mettiamo in scena. Stasera voglio giocare su Sanremo, su quello che rappresenta e sul fatto che sia il Festival della Canzone. Come diceva prima Achille Lauro, sono felice di avere a fianco una persona come Carlo, che ti mette a tuo agio ed è una grande spalla per chi tenta di fare intrattenimento. 'Spalla' è un bel termine, perché è un lavoro difficilissimo: io amo farlo, lo faccio spesso per Greg e per altri, ma non è detto... magari a un certo punto sarò io la sua spalla o lui la mia”.

“Di sicuro ci divertiremo giocando sul linguaggio di Sanremo, sul modo di cantare e di stare sul palco. Prenderemo in esame tutto questo. Forse mi esibirò con una canzone, non posso annunciare niente, ma è una roba veramente tosta. Lo faccio per il Festival, con tanta energia e speriamo bene. Mi hanno chiesto di uscire in canottiera per far vedere il fisico, va bene tutto, ma a quello diciamo di no - scherza ancora l’artista -. Per il resto, sarà una serata piena di sorprese".